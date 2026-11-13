Bondad: pequeños actos que cambian el ambiente familiar

No hace falta hacer algo extraordinario: a veces basta un gesto pequeño y repetido para transformar el ambiente de un hogar y promover un ambiente de bondad

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Estamos tan acostumbrados a la rutina que al despertar en nuestro hogar, muchas veces ni siquiera nos saludamos, quizás alguien contestó de mala gana o ni siquiera se saludan entre familiares ya que cada quien tiene su rutina. Valdría la pena cuestionarnos ¿cuándo fue la última vez que fuiste amable sin que nadie te lo pidiera?

La bondad, más allá de ser buena gente

El llamado a la bondad, es un llamado que Dios mismo hace directo a nuestro corazón, pues al ser sus hijos y ser creados a su imagen y semejanza, podemos ser bondadosos. El padre Sergio G. Román, definió a la bondad como "una cualidad que lleva al ser humano a esforzarse por lograr la felicidad propia y de los demás. Podríamos decir que la bondad supone el amor e, incluso, que es su expresión natural".

Quien vive en la bondad, vive en el amor y no solo a sus hermanos, sino a toda la creación de Dios. La Sagrada Escritura explica que no solo se trata de "ser buena gente", sin más: es un fruto del Espíritu Santo y una forma concreta de caridad.

"Por el contrario, el fruto del Espíritu es: amor, alegría y paz, magnanimidad, afabilidad, bondad y confianza, mansedumbre y temperancia. Frente a estas cosas, la Ley está demás, porque los que pertenecen a Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus malos deseos. Si vivimos animados por el Espíritu, dejémonos conducir también por él". (Gal 5,22)

¿Por qué la bondad empieza en casa?

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Los niños aprenden observando. Una familia donde se agradece, se pide perdón y se ayuda crea un ambiente distinto. Por lo tanto, el hogar es el primer lugar donde debemos promover dicha virtud y para ello te compartimos algunos gestos sencillos.

1 Da las gracias por algo que se da por sentado

Generalmente, llegamos a acostumbrarnos a la dinámica familiar y omitimos dar las gracias por el esfuerzo de cada uno; por ejemplo, al que cocina, al que maneja, al que limpia el hogar y a quien trae el sustento. Hoy puedes agradecer a cada uno por aquellos detalles que hacen por amor.

2 Escribe un mensaje cariñoso a un familiar

Una manera de sacarle una sonrisa a los demás por medio de la bondad es dejar una pequeña nota en algún lugar donde sepas que tu familiar lo verá o sino se lo puedes entregar en un momento particular del día.

3 Escuchar sin interrumpir

Realiza esta práctica durante cinco minutos con el fin de prestar atención y generar empatía por el otro.



4 Haz una tarea del hogar que no te toca

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Hay actividades que no necesariamente nos corresponden. Sin embargo, cuando ayudamos a alguien en sus tareas sin pedir nada a cambio estamos siendo bondadosos.

5 Perdona primero

Si guardas distancia con algún ser querido, la bondad puede ayudarte a dar el primer paso y perdonar y si es necesario pedir perdón, reconociendo que también podemos cometer errores.

6 Rezar por alguien que te cuesta

Si hay una persona en tu familia con la que no te llevas bien, puedes elevar una oración por ella y pedir a Dios que abra sus corazones.