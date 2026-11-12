«Sabía escuchar antes de hablar»: el padre Luis, feliz de reencontrarse con su obispo, quien se convirtió en el Papa León XIV

Encontrar al papa León XIV en la catedral de Lima, esta vez revestido con los hábitos del Sucesor de Pedro, es para el padre Luis Díaz Rubio una alegría muy especial. Este sacerdote, hoy en misión en la diócesis de Huacho, en Perú, conoció a Robert Francis Prevost cuando este también prestaba servicio en la diócesis de Chiclayo. Conserva de aquellos años el recuerdo de un pastor cercano a sus sacerdotes, atento a las comunidades más modestas y profundamente habitado por su misión

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"Para mí es una gran alegría volver a verlo, pero ya no solo como obispo: ahora como Santo Padre", confiesa con emoción a Aleteia el padre Luis Díaz Rubio, sacerdote actualmente en misión en la diócesis de Huacho, en Perú. Estaba este jueves en la catedral de Lima, donde cientos de sacerdotes y religiosos del Perú se reencontraron con quien fue, para muchos de ellos, un padre, un hermano, un amigo.

© Cyprien Viet | Aleteia

De 2018 a 2023, el padre Luis fue párroco de la diócesis de Chiclayo. Tuvo varias ocasiones de encontrarse personalmente con Mons. Prevost, especialmente en el obispado, donde pudieron conversar en tres o cuatro ocasiones. Pero fue sobre todo su cercanía pastoral lo que le marcó. "Venía con frecuencia a mi parroquia, con motivo de las confirmaciones o de las fiestas patronales. Se notaba su sencillez y su cercanía con nosotros, los sacerdotes", relata.

"Quizá hablaba poco, pero sabía escuchar"

Una sencillez que, a sus ojos, no tenía nada de trivial. Revelaba ya algo de la personalidad espiritual de quien se convertiría en papa. "Se podía percibir que había recibido un carisma particular. Se distinguía por su sencillez y su capacidad de escucha. Quizá hablaba poco, pero sabía escuchar", destaca el sacerdote. Esta atención no se detenía a las puertas de las iglesias. Al obispo de Chiclayo le gustaba llegar a las comunidades más alejadas de su diócesis, especialmente en los pueblos de Incahuasi y Cañaris, donde viven poblaciones de habla quechua. "Visitaba incluso esos pequeños pueblos lejanos para llevar la Anunciación de la fe", recuerda el padre Luis.

Una presencia junto a las periferias que testimonia una concepción profundamente evangélica de la misión: ir al encuentro de cada uno, sin distinción, y hacer sentir a todos que tienen su lugar en la Iglesia. El sacerdote colaboró también en uno de los grandes proyectos pastorales de Mons. Prevost: la puesta en marcha de un plan pastoral diocesano. Como miembro del Consejo Pastoral Diocesano, participaba en esta dinámica de reflexión y animación de la vida de la Iglesia local. "Estábamos en contacto directo con él para hacer avanzar este proyecto", explica.

Esos años compartidos permitieron también al padre Luis descubrir el profundo apego de Robert Prevost a Perú, país donde vivió unos veinte años y de cuya cultura y realidades conoce bien. Su dominio del himno nacional peruano, entonado con fervor durante su visita a la presidencia, es a sus ojos un gesto conmovedor. Hoy, mientras aquel a quien conoció como obispo se sienta en el trono de Pedro, el padre Luis extrae de esta visita una alegría que supera su experiencia personal. Reencuentra en el papa las cualidades que le habían marcado en Chiclayo: la humildad, la escucha y la preocupación por los más alejados.

El padre Luis, excolaborador de Robert Prevost en la diócesis de Chiclayo, junto a su compañero, el padre Lucio. © Cyprien Viet | Aleteia