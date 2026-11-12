Pontifex Maximus, el avión rebautizado para León XIV

Aerolíneas Argentinas rebautizó un Boeing 737 MAX para transportar al Papa León XIV durante su visita a Argentina. ¿De dónde viene este nombre?
Un pequeño detalle en el vuelo papal despertó la atención y curiosidad de quienes siguieron las transmisiones en vivo de los múltiples vuelos que León XIV tomó durante su visita a Argentina.
En el fuselaje del avión puede leerse la expresión "Pontifex Maximus. Esta es una antigua expresión en latín que significa “máximo pontífice” o “sumo pontífice”.
Traducido al español, pontifex significa “constructor de puentes”; y maximus, “el mayor de ellos”.
El antiguo origen de la expresión
Sin embargo, la expresión no fue creada por el cristianismo, sino que existe desde la antigua Roma; incluso Julio César ostentó el título.
Este era el título que recibía el sumo sacerdote del colegio de pontífices, quien se encargaba de administrar el calendario, los ritos y de supervisar al resto de sacerdotes. Al inicio, su papel era únicamente religioso; sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a ganar poder político.
Con la legalización del cristianismo bajo el emperador Constantino, la palabra “Pontifex” comenzó a utilizarse para obispos cristianos y el título “Pontifex Maximus” fue designado para el Papa, como obispo supremo.
Así que, cuando Aerolíneas Argentinas decidió rebautizar el avión que transportaría a León XIV durante su viaje apostólico con este nombre, no sólo reconoció su cargo, sino también los miles de años de historia que hay detrás.
Los vuelos del Papa
Al finalizar su visita apostólica por los tres países, habrá recorrido 31,000 kilómetros desde el aire