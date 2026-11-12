Pontifex Maximus, el avión rebautizado para León XIV

Aerolíneas Argentinas rebautizó un Boeing 737 MAX para transportar al Papa León XIV durante su visita a Argentina. ¿De dónde viene este nombre?

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

Un pequeño detalle en el vuelo papal despertó la atención y curiosidad de quienes siguieron las transmisiones en vivo de los múltiples vuelos que León XIV tomó durante su visita a Argentina.

En el fuselaje del avión puede leerse la expresión "Pontifex Maximus. Esta es una antigua expresión en latín que significa “máximo pontífice” o “sumo pontífice”.

Traducido al español, pontifex significa “constructor de puentes”; y maximus, “el mayor de ellos”.

El antiguo origen de la expresión

Cyprien Viet | Aleteia

Sin embargo, la expresión no fue creada por el cristianismo, sino que existe desde la antigua Roma; incluso Julio César ostentó el título.

Este era el título que recibía el sumo sacerdote del colegio de pontífices, quien se encargaba de administrar el calendario, los ritos y de supervisar al resto de sacerdotes. Al inicio, su papel era únicamente religioso; sin embargo, con el paso del tiempo, comenzó a ganar poder político.

Con la legalización del cristianismo bajo el emperador Constantino, la palabra “Pontifex” comenzó a utilizarse para obispos cristianos y el título “Pontifex Maximus” fue designado para el Papa, como obispo supremo.

Así que, cuando Aerolíneas Argentinas decidió rebautizar el avión que transportaría a León XIV durante su viaje apostólico con este nombre, no sólo reconoció su cargo, sino también los miles de años de historia que hay detrás.