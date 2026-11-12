Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Sudamérica. De vuelta en su patria adoptiva, el Papa se reunirá con obispos, el clero y los jóvenes
Frente al abuso
En su encuentro con obispos, León XIV instó a la Iglesia Católica a asumir la responsabilidad por los daños que ha causado.
En su discurso, el Papa habló en particular de la necesidad de la reconciliación, que Perú necesita con urgencia. Poco antes, dirigiéndose a los obispos, los había exhortado a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana. Reiteró su deseo de una Iglesia que siembre amor, capaz de construir puentes donde otros levantan muros, de escuchar, sanar y perdonar.
El Papa también exhortó a la institución a "reconocer sus propias infidelidades y pedir humildemente perdón, asumiendo la responsabilidad por las heridas que se ha infligido a sí misma y a su alrededor". Si bien el pontífice peruano-estadounidense no especificó la naturaleza de estas heridas en este pasaje, en su discurso a los obispos se había referido explícitamente a "abusos perpetrados por miembros del clero o dentro de la Iglesia".
León XIV recomendó afrontar los conflictos "con la fe de que, en Cristo, siempre se puede volver a empezar y redescubrir la unidad", que no es "homogeneidad total", aclaró. Para los cristianos, "la unidad es una dimensión esencial de la existencia", enfatizó el hombre que profesó sus votos en la orden agustina, cuyo lema es la unidad en Dios.
"La paz siempre comienza 'aquí y ahora'", enfatizó, remitiendo a cada uno a su propio comportamiento.
"No dejen de caminar con este pueblo": León XIV exhorta a los obispos del Perú a permanecer cerca
León XIV se reunió con los 68 obispos que conforman el episcopado peruano. Había colaborado estrechamente con algunos de ellos durante nueve años, cuando dirigía la diócesis de Chiclayo.
El Papa León XIV invitó a los obispos del Perú a "sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana" durante un encuentro en el Palacio Arzobispal de Lima el 12 de noviembre de 2026.
En un ambiente cordial, León XIV ofreció a los obispos peruanos una reflexión sobre su ministerio episcopal: los exhortó a conocer el camino que lleva a Dios para recorrerlo con el pueblo. Entre los fieles, el obispo debe ser el mensajero que trae la Buena Nueva del Evangelio, custodia el tesoro de la Palabra de Dios y distribuye los sacramentos, explicó el pontífice.
El Papa, consciente de las limitaciones geográficas que enfrentan algunas diócesis peruanas, las animó a no olvidar a las comunidades aisladas por su "lejanía" o "vulnerabilidad social". "El pastor está llamado a salir al encuentro de todos", enfatizó.
El jefe de la Iglesia Católica rindió homenaje a San Toribio de Mogrovejo, misionero español y arzobispo de Lima desde 1580 hasta su muerte en 1606, quien entendió que su misión era "estar al lado de las comunidades". Fue él quien hizo posible la traducción del Catecismo de la Iglesia Católica al aimara, al quechua y al español castellano, las tres lenguas habladas en la región.
También animó a su audiencia a preservar la unidad: "La comunión con el Sucesor de Pedro, con los demás obispos, con los religiosos y religiosas, y con todo el Pueblo de Dios" es "indispensable para recorrer fielmente el Camino", enfatizó.
“Nuestra misión como obispos nos llama a construir puentes, a fomentar el diálogo […] y a ayudar a sanar las heridas que dividen a la sociedad peruana”, continuó, señalando que el país ha experimentado importantes crisis políticas en los últimos años. Finalmente, animó a los pastores a “abrir sus corazones al Perú de hoy” escuchando “los problemas de nuestro tiempo”.
León XIV en la Catedral de Lima
Así fue el arribo del Papa a la Catedral de Lima, Perú
Las llaves de la ciudad
El jueves por la mañana, de camino al palacio arzobispal de Lima, donde se reuniría con los obispos, León XIV se detuvo en la alcaldía de la capital peruana, donde el alcalde le entregó las llaves de la ciudad. Horas antes, había oficiado una Misa privada en la nunciatura apostólica.