Fue beatificado el padre Ramírez, mártir del secreto de confesión

El padre franciscano Augusto Ramírez Monasterio fue beatificado el 7 de noviembre en Guatemala, 43 años después de su asesinato. Torturado durante la guerra civil, se negó a revelar el contenido de una confesión.

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Prefirió soportar la tortura antes que traicionar el secreto de confesión. Cuarenta y tres años después de su asesinato, el padre Augusto Ramírez fue beatificado en Guatemala el pasado 7 de noviembre, en homenaje a su valentía y a su fidelidad a la Iglesia.

Nacido el 5 de noviembre de 1937 en la capital de Guatemala, Augusto Ramírez se formó en Nicaragua, antes de trasladarse a España, donde fue ordenado sacerdote en 1967. Tras ejercer allí su ministerio, el padre Ramírez regresó a su país natal. En 1978, se convirtió en párroco de la iglesia de San Francisco El Grande, en la ciudad de Antigua, en Guatemala.

Mientras Guatemala se sumía en una sangrienta guerra civil entre 1960 y 1996, que enfrentó a las fuerzas de seguridad con los grupos guerrilleros, más de 200 000 personas perdieron la vida o fueron declaradas desaparecidas.

«Defensa heroica del secreto de confesión»

En junio de 1983, Fidel Coroy, un jornalero guatemalteco, acude a confesarse con el padre Ramírez. Tras unirse a los guerrilleros armados, solicita la amnistía que ofrece el Gobierno por sus actos. El padre le acompaña en este trámite. Pero lo que ocurre a continuación da un giro totalmente inesperado.

Ambos hombres son detenidos y trasladados a la base militar de Chimaltenango, donde son interrogados y torturados. El padre Ramírez es objeto de un trato especialmente duro. Los militares intentan arrancarle la información que, según ellos, le habría revelado Fidel Coroy durante la confesión. Él se niega. Entonces es torturado y colgado con esposas metálicas.

Ambos hombres acabaron siendo puestos en libertad, pero unos meses más tarde, el 7 de noviembre de 1983, el padre Ramírez fue secuestrado por hombres armados en la ciudad de Guatemala. Mientras intentaba escapar del vehículo en el que se encontraba retenido, con las manos y los pies atados, el franciscano recibió varios disparos y murió en el acto.

Beatificación del mártir

La ceremonia de beatificación, presidida por el cardenal Francisco Robles Ortega, delegado del papa León XIV, tuvo lugar en el pueblo maya de Santa Lucía Milpas Altas, a pocos kilómetros de la capital. Más de 10 000 fieles se unieron a los trescientos sacerdotes y a la treintena de obispos presentes.

«Defender la dignidad de cada persona y velar por que los pescadores puedan encontrar siempre un refugio seguro para reconstruir sus vidas»: una misión que el cardenal recuerda a los sacerdotes de todo el mundo.