Finanzas a fin de año: 5 pasos para llegar a enero con calma

La temporada más grande de compras ha llegado, por eso te compartimos algunas maneras en las que puedes planificar y optimizar tus finanzas personales

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

El año está por terminar; y con ello, llegan las celebraciones más esperadas del año: las posadas y la Navidad. Sin embargo, estas son fechas en las que más solemos gastar de más, entonces ¿cómo podemos prevenir nuestros gastos y evitar excedernos o endeudarnos?

Aunque muchos se hacen esta pregunta, es bien sabido que en ocasiones el marketing hace de las suyas para involucrarnos en la publicidad y participar en las ventas especiales por el fin de año. Muchas de ellas pueden llegar a ser tentadoras, pero a su vez pueden dañar notablemente nuestro bolsillo si no definimos un presupuesto para cada cosa.

Administrar bien es un acto de responsabilidad

PeopleImages | Shutterstock

La Sagrada Escritura señala la importancia de planificar y presupuestar las finanzas. En el libro de Lucas podemos encontrar el siguiente pasaje que nos invita a guardar la prudencia a la hora de utilizar nuestro dinero.

"¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene con qué terminarla?" (Lc 14, 28)

Para calcular tus gastos y mantener a salvo tu presupuesto, te compartimos los siguientes pasos.

1 Haz una lista de todos tus gastos a fin de año

Siéntate con papel y lápiz y anota todo lo que vas a gastar: posadas, regalos, cena de Navidad, ropa, viaje a fin de año, decoración, etc.

Esta lista te hará dimensionar la cantidad real de gastos que tendrás. Después pregúntate, gasto por gasto: ¿es necesario o solo moda? Esta pregunta evitará muchos gastos impulsivos que podrían recortarse.

2 Designa un porcentaje y respétalo

En lugar de gastar "según vaya saliendo" define de antemano qué porcentaje de tu aguinaldo o ingreso se destinará a las fiestas. Lo mejor será dividirlo por categorías (regalos, comida, viajes) para ver dónde hay más fugas de dinero.

3 Piensa en la cuesta de enero

Antes de que comience el año, haz un pequeño balance para determinar cuáles son aquellos gastos que sí o sí tienen que hacerse justo después de las fiestas: predial, refrendo vehicular, colegiaturas, anualidades, útiles escolares y reinscripciones...

Aparta, desde ahora, una parte para cubrirlos y así evitarás depender depender de la tarjeta de crédito. Lo recomendable es anotar las fechas de vencimiento en tu calendario y evitar así los recargos por pago retresado.

4 Cuidado con "paga ahora y paga en marzo”

Shutterstock

Las ventas nocturnas y las ofertas con pagos diferidos hacen que gastar hoy parezca gratis; pero esos pagos llegan, y justo llegarán cuando los gastos de las fiestas y de enero se acumulen.

Por eso, antes de comprar, considera saldar el precio desde ahora. Si no es posible, pregúntate si en verdad es una necesidad y si tendrás la capacidad económica de pagar esta deuda cuando sea el momento.

5 ¿Qué gastos pueden esperar?

Existen viajes, regalos o compras no urgentes que pueden esperar o planearse mejor. Si tienes en mente algo que quieres comprar, puedes comparar precios en diferentes tiendas y temporadas. No todas las ofertas del Buen Fin o las ventas especiales como el Cyber Monday son la mejor oportunidad. Recortar no significa privarse de todo, sino elegir con intención lo que de verdad importa en este momento.