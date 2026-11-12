Finanzas a fin de año: 5 pasos para llegar a enero con calma

La temporada más grande de compras ha llegado, por eso te compartimos algunas maneras en las que puedes planificar y optimizar tus finanzas personales
El año está por terminar; y con ello, llegan las celebraciones más esperadas del año: las posadas y la Navidad. Sin embargo, estas son fechas en las que más solemos gastar de más, entonces ¿cómo podemos prevenir nuestros gastos y evitar excedernos o endeudarnos?
Aunque muchos se hacen esta pregunta, es bien sabido que en ocasiones el marketing hace de las suyas para involucrarnos en la publicidad y participar en las ventas especiales por el fin de año. Muchas de ellas pueden llegar a ser tentadoras, pero a su vez pueden dañar notablemente nuestro bolsillo si no definimos un presupuesto para cada cosa.
Administrar bien es un acto de responsabilidad
La Sagrada Escritura señala la importancia de planificar y presupuestar las finanzas. En el libro de Lucas podemos encontrar el siguiente pasaje que nos invita a guardar la prudencia a la hora de utilizar nuestro dinero.
"¿Quién de ustedes, si quiere edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, para ver si tiene con qué terminarla?" (Lc 14, 28)
Para calcular tus gastos y mantener a salvo tu presupuesto, te compartimos los siguientes pasos.
1Haz una lista de todos tus gastos a fin de año
Siéntate con papel y lápiz y anota todo lo que vas a gastar: posadas, regalos, cena de Navidad, ropa, viaje a fin de año, decoración, etc.
Esta lista te hará dimensionar la cantidad real de gastos que tendrás. Después pregúntate, gasto por gasto: ¿es necesario o solo moda? Esta pregunta evitará muchos gastos impulsivos que podrían recortarse.
2Designa un porcentaje y respétalo
En lugar de gastar "según vaya saliendo" define de antemano qué porcentaje de tu aguinaldo o ingreso se destinará a las fiestas. Lo mejor será dividirlo por categorías (regalos, comida, viajes) para ver dónde hay más fugas de dinero.
3Piensa en la cuesta de enero
Antes de que comience el año, haz un pequeño balance para determinar cuáles son aquellos gastos que sí o sí tienen que hacerse justo después de las fiestas: predial, refrendo vehicular, colegiaturas, anualidades, útiles escolares y reinscripciones...
Aparta, desde ahora, una parte para cubrirlos y así evitarás depender depender de la tarjeta de crédito. Lo recomendable es anotar las fechas de vencimiento en tu calendario y evitar así los recargos por pago retresado.
4Cuidado con "paga ahora y paga en marzo”
Las ventas nocturnas y las ofertas con pagos diferidos hacen que gastar hoy parezca gratis; pero esos pagos llegan, y justo llegarán cuando los gastos de las fiestas y de enero se acumulen.
Por eso, antes de comprar, considera saldar el precio desde ahora. Si no es posible, pregúntate si en verdad es una necesidad y si tendrás la capacidad económica de pagar esta deuda cuando sea el momento.
5¿Qué gastos pueden esperar?
Existen viajes, regalos o compras no urgentes que pueden esperar o planearse mejor. Si tienes en mente algo que quieres comprar, puedes comparar precios en diferentes tiendas y temporadas. No todas las ofertas del Buen Fin o las ventas especiales como el Cyber Monday son la mejor oportunidad. Recortar no significa privarse de todo, sino elegir con intención lo que de verdad importa en este momento.
La mejor Navidad no es la que más cuesta, sino la que se vive con calma. En esta temporada, dedica unos minutos a hacer tu lista de gastos de manera consciente y verás los resultados en enero, comenzando el año con paz y libertad financiera.