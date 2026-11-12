"Encuentro esperanza en las lecciones que nos enseña la naturaleza". Tras superar la prueba del cáncer, Kate Middleton reflexiona sobre el papel fundamental que desempeñó la naturaleza en su recuperación. Un conmovedor testimonio sobre la sanación, el dejar ir y la esperanza

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Casi dos años después de anunciar la remisión de su cáncer, Kate Middleton continúa su camino hacia la recuperación. Si bien la princesa de Gales se ha sincerado en varias ocasiones sobre las dificultades que atravesó durante esta prueba, también ha mencionado lo que la ayudó a superarlas. Entre sus fuentes de consuelo, la naturaleza ocupa un lugar muy especial. En una entrevista publicada el 11 de noviembre por la revista británica Country Life, la esposa del príncipe William reflexiona sobre este profundo vínculo con el mundo natural, que resultó ser un verdadero refugio y una fuente de esperanza a lo largo de su enfermedad.

"Siempre he sentido una sensación de libertad en la naturaleza. (…) La naturaleza también fomenta la curiosidad, la imaginación y la creatividad. Es esencial para nuestro bienestar", confiesa.

Desde su infancia, que pasó en contacto con el campo, hasta su convalecencia, Kate Middleton siempre ha mantenido un vínculo estrecho con la naturaleza.

Una relación que le ha permitido ver con otros ojos las pruebas de la vida. "Creo que, sobre todo, la naturaleza nos enseña a tener perspectiva. Refleja tantas cosas de la experiencia humana. Nos anima a soltar lastres, sobre todo de aquellas cosas que no podemos controlar, a tomar un respiro, a estar presentes y a recordar que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos". Una lección particularmente valiosa en los momentos difíciles: "Nos recuerda que formamos parte de algo más grande que nuestras preocupaciones y nuestros desafíos inmediatos".

Isaaack I Shutterstock

Una lección de esperanza en medio de la prueba

Al ser preguntada sobre el papel que desempeñó la naturaleza en su recuperación, Kate Middleton explica que allí volvió a encontrar una conexión con su cuerpo y su mente. "(La naturaleza) no nos pide nada. No nos juzga. Simplemente nos deja ser. Ha sido mi refugio, un lugar al que instintivamente anhelaba ir". En ese entorno, donde no se espera ningún rendimiento, encontró un espacio de libertad y consuelo. Si bien en el hospital los médicos le habían advertido que su recuperación no seguiría un curso lineal, sino que alternaría días mejores con períodos más difíciles, ella establece un paralelismo entre los ciclos naturales y el camino hacia la sanación.

"Es lo mismo en la naturaleza", asegura. "Esto nos muestra que los períodos de descanso, reflexión y recarga son tan importantes como los momentos de crecimiento". Una experiencia que le enseñó a aceptar el largo plazo y a renunciar a querer controlarlo todo.

Pero más allá de sus virtudes tranquilizadoras, la naturaleza es también, para Kate Middleton, una verdadera fuente de esperanza. "Encuentro esperanza en las lecciones que nos enseña la naturaleza. A pesar de las pruebas que nos depara la vida, no estamos solos y estamos conectados con algo más grande que nosotros", asegura. Y agrega: "La naturaleza nos recuerda que el cambio es inevitable. Quizás no podamos preverlo todo ni controlar cada resultado, pero podemos hacer pequeñas cosas, y esas pequeñas cosas se acumulan y marcan la diferencia, si cuidamos lo que nos rodea y tenemos fe".