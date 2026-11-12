De camioneta a papamóvil: el vehículo hecho a medida de León XIV en Perú

Fabricado en Brasil, el papamóvil de León XIV acompañará al Papa en su viaje a Perú del 11 al 17 de noviembre. Se trata de una camioneta Chevrolet especialmente modificada para la ocasión

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Para encontrarse con el pueblo peruano, el Papa León XIV contará con un papamóvil bastante peculiar. El vehículo que transportará al Papa por las calles del país durante su visita, prevista del 11 al 17 de noviembre, fue fabricado en Brasil. Se trata de una camioneta Chevrolet S10, comercializada como Chevrolet Colorado en Perú, especialmente modificada para que el Papa pueda saludar a los fieles de cerca.



El Papamóvil fue construido gracias a la colaboración entre General Motors (GM) y la empresa brasileña Engesig. Dos vehículos diseñados especialmente para los viajes del Papa fueron creados como resultado de un proyecto de ingeniería que se completó en tan solo 24 días. Ensambladas en la planta de General Motors en São José dos Campos, en el estado de São Paulo, al sureste de Brasil, las dos camionetas fueron posteriormente personalizadas para cumplir con los requisitos del Vaticano en cuanto a seguridad, comodidad y visibilidad.

El papamóvil que acompañará a León XIV a Perú, del 11 al 17 de noviembre, fue fabricado en Brasil por General Motors y Engesig Aleteia

Un papamóvil diseñado hasta el más mínimo detalle

Las modificaciones más significativas se realizaron en la parte trasera de la camioneta. La caja se reemplazó por una plataforma elevada con piso plano alfombrado y un asiento especialmente diseñado para el Papa. Para facilitar sus desplazamientos, una escalera retráctil eléctrica permite a León XIV entrar y salir del vehículo. Las modificaciones también incluyen pasamanos, iluminación especial y un mecanismo para instalar y quitar el toldo.

De hecho, la cubierta de cristal es una de las características más destacadas de este papamóvil. Transparente y sostenida por una estructura metálica, protege al Papa del viento y las inclemencias del tiempo, al tiempo que le permite permanecer visible para los peregrinos congregados a lo largo de su recorrido.

El diseño también incluye dos asientos adicionales para acompañantes, así como soportes laterales para los miembros del equipo de seguridad. Otra característica distintiva es el deseo del Vaticano de que el Papa pueda comunicarse directamente con el conductor. Por ello, se creó una abertura en el techo, sobre los asientos delanteros, con los refuerzos estructurales necesarios para garantizar la estabilidad del vehículo.

A pesar de las numerosas modificaciones realizadas para transformar la Chevrolet S10 en un vehículo para el papado, conservó su base mecánica original. Aleteia

A pesar de las modificaciones en la carrocería, el Papamóvil conserva las características mecánicas del Chevrolet S10 original. Bajo el capó, cuenta con un motor turbodiésel de 2.8 litros que produce 207 caballos de fuerza. Equipado con tracción en las cuatro ruedas, puede adaptarse a diversos tipos de terreno. Esto representa una gran ventaja para el viaje del Papa, que lo llevará a través de regiones con paisajes y terrenos variados.

Volver a lo básico

Perú ocupa un lugar muy especial en la vida del Papa León XIV. Antes de su elección al papado, Robert Francis Prevost vivió en el país durante más de veinte años, dedicando gran parte de su vida al ministerio misionero y pastoral. Del 11 al 17 de noviembre, el Papa regresará a tierras que marcaron profundamente su trayectoria personal y su compromiso con el servicio de la Iglesia.