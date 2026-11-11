«Ser el más pequeño de todos, como Jesús»: en Argentina, el testimonio de fe de los 25 000 voluntarios

El éxito popular de la visita del Papa León XIV a Argentina, que atrajo a multitudes enormes tanto en Buenos Aires como en Córdoba, se debe en gran parte al compromiso de miles de voluntarios. Aleteia se acercó a estos jóvenes —y no tan jóvenes— vestidos con una camiseta amarilla, quienes se convirtieron en embajadores de la fe ante los visitantes

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Don Máximo Jurvinovic, director de comunicación del episcopado argentino, anuncia con orgullo y precisión la cifra: en total, 25 077 voluntarios se inscribieron en los distintos lugares de la visita del Papa, en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Elogia su "fantástica labor de servicio y formación", y destaca que se han preparado a fondo para cumplir con sus tareas. "Su labor ha sido maravillosa, indispensable para el conjunto de los servicios necesarios en esta visita del Papa", insiste ante Aleteia, expresando la gratitud de la organización hacia estos miles de voluntarios.

Si bien hubo muchos jóvenes, esta movilización reunió a todas las generaciones. La edad promedio incluso superaba los 35 años, destaca, y ve en este compromiso "un símbolo del entusiasmo de todo el pueblo argentino". También recuerda que el país siempre se ha movilizado mucho durante las Jornadas Mundiales de la Juventud, las cuales han contribuido a hacer crecer "el espíritu del voluntariado".

Guadalupe y Candela junto a su grupo de voluntarios Cyprien Viet | Aleteia

Para Guadalupe, una joven contadora, la experiencia de servir a las personas con discapacidad que hicieron el esfuerzo de asistir a esta misa gigante en Córdoba fue mucho más que un simple compromiso logístico. "Fue una experiencia impresionante poder ayudar y servir. En el fondo, eso es lo que Jesús vino a hacer: servir, hacerse el más pequeño de todos para ayudar a los demás. ¡Pero debo decir que cuando uno da con generosidad, recibe mil veces más! Tuvimos la gracia de estar muy cerca del Papa". Conmovida por el llamado de León XIV a vivir la santidad en lo cotidiano, confiesa: "¡Hemos vivido tantas emociones y tanta adrenalina que ni siquiera siento el cansancio!"

Donato, quien vino de Río Serrano, en la provincia de Córdoba, participó como voluntario como parte de su compromiso con el movimiento scout. "Hay un llamado a vivir este servicio llevando nuestro pañuelo scout", explica este estudiante de ciencias políticas. Su amiga Martina, también comprometida con el movimiento scout, se alegra de haber compartido "este momento magnífico con personas que vinieron de todas las provincias del país".

Donato y Martina Cyprien Viet | Aleteia

"Vivir esta misa como voluntaria fue una hermosa forma de participar y de estar más cerca del Papa. ¡Se lo recomendaría con mucho gusto a mis amigos si algún día vuelve un Papa a Argentina!", asegura, encantada a pesar de no haber dormido en toda la noche.

Una verdadera preparación

Catalina y Tomás Cyprien Viet | Aleteia

Catalina, quien llegó de un pueblo del interior de la provincia de Córdoba junto con su amigo Tomás, forma parte del Movimiento de Schoenstatt. Acostumbrados a reunirse en grupos pequeños, esta experiencia de servicio a gran escala los ha marcado especialmente a ambos jóvenes. "Todos están felices aquí. ¡Es algo muy especial recibir al Papa!", explican, impresionados por la diversidad de los participantes, que llegaron de todas las provincias del norte y del centro de Argentina, a veces tras viajes muy largos.

Candela, una estudiante de periodismo de 22 años, tenía una misión particularmente importante: cuidar a las personas con discapacidad. "Teníamos que estar muy atentos a cualquier problema que pudiera surgir, como desmayos, hipotermia o bajones de tensión, y estar preparados para hacer frente a cualquier eventualidad", cuenta. Un compromiso que requirió una preparación minuciosa: "Habíamos tomado cursos en línea y luego nos reunimos el sábado para una especie de ensayo general".

"¡Eso me hizo muy feliz!"

A pesar de algunas dificultades, sobre todo la falta de baños portátiles, lo que más recuerda es la generosidad de todos aquellos que hicieron posible el evento: "En general, estuvo muy bien organizado, gracias a los numerosos donantes y voluntarios que hicieron todo lo posible para recibir a esa inmensa multitud". Y confiesa su emoción: "Estoy muy agradecida de haber podido estar tan cerca del podio, de haber visto al Papa y, sobre todo, de haber visto cómo se ilumina el rostro de la gente cuando lo ven. Ver a tanta gente llorar, tener esperanza, reírse y ayudarse mutuamente con generosidad, ¡eso me hizo muy feliz!"