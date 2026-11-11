Santo Toribio de Mogrovejo, de abogado a arzobispo de Lima

Con una vida de película, santo Toribio de Mogrovejo era un laico que por órdenes del rey fue hecho obispo demostrando que los caminos de Dios son inexplicables

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Toribio Alfonso de Mogrovejo y Robledo fue hijo de una noble familia de Mayorga de Campos, España. Nació el 16 de noviembre de 1538 y todo apuntaba a que tendría una vida común para la gente de su linaje. Estudió Derecho Civil y Derecho Canónico, en el que era experto, daba clases en la Universidad de Salamanca, y se había hecho de una excelente reputación como jurista.

Pero Dios tenía reservada una sorpresa para él.

El llamado del rey

En 1580, cuando menos se lo esperaba, el rey de España, Felipe II, lo llamó para darle una sorpresiva noticia: lo enviaría como Obispo a la Ciudad de los Reyes en Perú - la actual Lima - .

¿Cómo era posible? ¡Si él era un simple laico! ni siquiera había pasado por su mente la idea de ser sacerdote. Pero eso no sería problema.

Y entonces sí, con todo en regla, fue enviado por el Papa Gregorio XIII a su inesperada misión al Nuevo Continente como segundo arzobispo de Lima, a donde partió acompañado de su hermana, su cuñado y tres sobrinos.

Llegó a Lima el 11 de mayo de 1581, y emprendiendo el viaje a pie, que aprovechó como misionero para evangelizar y bautizar a los nativos, tomó posesión canónica de su sede el viernes 12 de mayo de 1581.

Una terrible realidad

Lo que el Arzobispo Mogrovejo encontró en Perú fue una dura realidad: el virrey no era quien gobernaba realmente sino los hijos de los crueles conquistadores que se habían hecho de sus riquezas a expensas de los indígenas. y lo peor era que hasta el clero se había aburguesado, así es que no presentaban ninguna oposición.

Además, la gente nativa era explotada, vivía en inmensa pobreza material, cultural y espiritual y, por supuesto, no recibía ninguna evangelización. Era momento del rescate.

La acciones del nuevo arzobispo

Por supuesto, puso manos a la obra. Estas fueron sus acciones para organizar la Iglesia peruana:

Rescatar al clero dando ejemplo con coherencia de vida y dedicando muchas horas a la oración y meditación. Acercarse como pastor a los indígenas y aprender los idiomas quechua y aymara para hablar con locales y comenzar una re-evangelización desde el respeto por su dignidad. Obligar a todos los sacerdotes a estudiar los idiomas. Publicar el Catecismo de la Iglesia Católica en los idiomas indígenas y en castellano. Recorrer todo el territorio - que fueron miles de kilómetros - durante 10 años.

Los frutos fueron muchos

Por supuesto, amó mucho a su grey porque fue Cristo quien se la había encomendado. Y los frutos fueron muchos. En los 25 años de su episcopado fundó cien parroquias, convocó a un concilio Panamericano, dos consejos provinciales y doce sínodos diocesanos.

Fue un verdadero pastor para los indígenas, que eran sus privilegiados, lo que le acarreó antipatías, sobre todo del virrey. Pero eso no le importaba.

Además, confirmó a tres futuros santos: san Martín de Porres, san Francisco Solano y santa Rosa de Lima.

El santo murió en 1606, durante uno de sus viajes a Saña.

El Papa Benedicto XIII lo canonizó en 1726 y san Juan Pablo II lo proclamó patrón del episcopado latinoamericano en 1983.

Se entiende perfectamente que el papa León XIV se sienta inspirado por él.