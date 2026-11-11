Santa Isabel de la Trinidad enseña esto al mundo desordenado

Una santa carmelita poco conocida del siglo XIX tiene mucho que enseñarnos, ya que nos recuerda lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas actuales

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No hace falta mucho para darse cuenta de que el mundo que nos rodea no está orientado hacia Dios. Vemos guerras, tensiones políticas y conflictos internos por todas partes. Además, nuestros propios corazones no están debidamente orientados, lo que nos lleva a tomar decisiones que nos alejan de Dios.

Lo que necesitamos es alguien que nos recuerde cómo vivir una vida centrada en Dios, radicalmente abierta a su santa y divina voluntad. La buena noticia es que contamos con una gran variedad de santos que pueden inspirarnos, como Santa Isabel de la Trinidad.

Apertura a la Palabra de Dios

Nacida en 1880 en Francia, Santa Isabel vivió aproximadamente en la misma época que Santa Teresa de Lisieux, aunque ingresó en un monasterio carmelita de Dijon en 1901.

Al igual que su hermana carmelita, Santa Isabel alcanzó las cimas de la santidad a una edad temprana; falleció en 1906 con tan solo 26 años.

Santa Isabel era profundamente contemplativa, y fue precisamente esa devoción por la oración y la intimidad con Dios lo que convirtió su vida en un ejemplo brillante para el mundo.

San Juan Pablo II alabó su ejemplo cuando la beatificó en 1984, viendo en ella un antídoto contra el mundo moderno:

"A nuestra humanidad desorientada, que ya no sabe cómo encontrar a Dios o que lo desfigura, que busca una palabra en la que basar su esperanza, Isabel da testimonio de una disponibilidad perfecta a la palabra de Dios, que ha asimilado hasta el punto de alimentar verdaderamente con ella su reflexión y su oración, hasta el punto de encontrar en ella todas las razones para vivir y consagrarse a la alabanza de su gloria".

La Santísima Trinidad

Explicó cómo ella es una luz resplandeciente en la oscuridad, mostrándonos cuál es la verdadera fuente de toda alegría: la Santísima Trinidad:

"Hoy nos atrevemos a presentar al mundo a esta monja de clausura que llevó una 'vida oculta con Cristo en Dios' (Col 3, 3), porque es un testimonio luminoso de la alegría de estar arraigados y cimentados en el amor (cf. Ef 3, 17). Ella celebra el esplendor de Dios, porque sabe que en lo más profundo de su ser habita la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu, en quienes reconoce la realidad del amor infinitamente vivo".

Nos enseña que, mientras buscamos y buscamos cosas en este mundo para preservar nuestra felicidad, lo que realmente debemos hacer es mirar hacia nuestro interior, para encontrar a la Santísima Trinidad que habita en nosotros.

Es en el amor infinito de la Trinidad por cada uno de nosotros donde descubriremos la paz verdadera y duradera.