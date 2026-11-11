Para una juventud que solo busca tener esperanza, el mensaje de León XIV da en el blanco

Ante más de un millón de personas reunidas el 10 de noviembre en el Monumento a los Españoles, en Buenos Aires, León XIV dirigió a los jóvenes argentinos un mensaje sin rodeos, exhortándolos a convertirse en santos y a resistir a los ídolos de la época. Un llamado a la vez exigente y lleno de esperanza, que parece haber encontrado un eco especial entre quienes acudieron a escucharlo

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Había música, bailes folclóricos, cantos y miles de velas encendidas en la noche de Buenos Aires. Esta ciudad, que había acogido las primeras JMJ fuera de Roma en 1987, volvió a revivir ese ambiente con la presencia de un millón de jóvenes que llenaron la inmensa avenida del Libertador. Pero, más allá del ambiente festivo, es un mensaje particularmente exigente el que León XIV quiso dirigir a la juventud argentina el martes 10 de noviembre.

"¡No se postren ante lo que no puede darles vida!", exclamó el Papa, advirtiendo contra los ídolos contemporáneos: el éxito a toda costa, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o incluso la búsqueda desenfrenada del placer. Adicciones que, bajo formas a veces trivializadas, pueden terminar por "robarnos nuestra libertad".

Tiziana FABI / AFP

Tomando como ejemplo a los tres jóvenes que, en el libro de Daniel, se niegan a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, León XIV invitó a sus oyentes a no ceder ante el conformismo de su época. Pero su discurso no se limitó a esa advertencia. "Y si han caído, ¡levántense! No permitan que nadie les quite la libertad que Dios les ha dado". Una palabra que convierte la santidad no en un ideal inalcanzable, sino en un camino abierto a todos, a pesar de sus debilidades y tropiezos. Haciendo suyo el llamado del papa Francisco a hacer accesible a todos la misericordia de Dios —"todos, todos, todos"—, León XIV arraigó esta apertura en una dinámica de relación directa con Cristo.

"Un santo moderno, alegre y simpático"

Victoria Cyprien Viet | ALETEIA

Al día siguiente de este encuentro histórico, las reacciones recabadas tras la vigilia dan testimonio de la acogida muy concreta que tuvo este llamado. Para Victoria, una estudiante de secundaria procedente de San Antonio de Areco, en la provincia de Buenos Aires, esta velada se resume en una palabra: "La gracia. Un regalo de Dios". Ella destaca especialmente la invitación del Papa a convertirse en santos. "Es algo que la juventud debe desear. Afortunadamente, estoy rodeada de un grupo de personas con las que aspiramos juntos a la santidad. Ese es nuestro objetivo en la vida", asegura.

Pero la joven quiere aclarar qué significa esa palabra para su generación: "No se trata de promover a un santo tradicional basado en una imagen piadosa, sino a un santo moderno, alegre, que comprende a los demás, que es simpático y paciente", asegura.

Una forma de recordar que la santidad no está reservada a unas pocas figuras excepcionales, sino que puede hacerse realidad en la vida cotidiana, las relaciones y los compromisos de los jóvenes. Esta aspiración se alinea precisamente con el corazón del mensaje pontificio. Tras recordar que Cristo acoge a todos, con sus preguntas, sus heridas y su historia, León XIV reiteró que nadie debe sentirse excluido de la Iglesia. "Nadie ha caído tan bajo como para que Cristo no pueda levantarlo", insistió, antes de invitar a los jóvenes a convertirse ellos mismos en testigos de ese amor.

Esa "paz inexplicable" transmitida por León XIV

La emoción también era palpable entre los adultos presentes. Vanessa, comprometida con la solidaridad hacia los más vulnerables, habla de una "paz inexplicable" transmitida por el Papa. "Desde que llegó, no he dejado de llorar de emoción. Uno se da cuenta de cuánto puede movilizar al pueblo argentino la fe", confiesa. Para esta mujer muy comprometida con Cáritas, esta visita es también un llamado a la solidaridad.

Incluso quienes no asistieron directamente a la vigilia sintieron su impacto. Tomás, estudiante de ingeniería y voluntario en la misa celebrada por el Papa en Luján, describe "una energía fantástica entre los jóvenes de Argentina. El Papa es un padre para todos. Acoge a todos los jóvenes y, a cambio, los jóvenes le dan muchísimo".

Paola Cyprien Viet | ALETEIA

Paola, quien llegó con un grupo folclórico de la localidad de Berazategui, destaca la dimensión cultural de esta movilización, que se puso muy de manifiesto durante la vigilia con el Papa. La presencia del folclore argentino, especialmente a través de las demostraciones de malambo y tango que fueron muy aplaudidas por el Papa, le parece esencial: "Esto demuestra que los jóvenes también mantienen viva nuestra cultura. Bailamos, cantamos folclore. Es parte de nuestra identidad y de nuestro pueblo, y está más vivo que nunca", explica la joven, quien ve en la visita del Papa un "símbolo de esperanza para el futuro".