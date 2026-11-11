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Luján: «¡Argentina, levántate y camina!»: El Papa se dirige a dos millones de argentinos

4 min de lectura
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Crédito: Cyprien Viet | ALETEIA

During the celebration of Mass presided over by Pope Leo XIV in the square in front of the Basilica of Our Lady of Luján in Luján, Buenos Aires Province, Argentina, on November 11, 2026.

En el santuario más concurrido de Argentina, León XIV exhortó a los argentinos a difundir "el color de la esperanza" en toda la sociedad

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Esta fue la última parada de León XIV en Argentina: el 11 de noviembre de 2026, visitó la Basílica de Nuestra Señora de Luján, dedicada a la patrona de Argentina. En este santuario, el más concurrido del país, ubicado a unos sesenta kilómetros de Buenos Aires, exhortó a los argentinos a difundir "el color de la esperanza" en toda la sociedad. Allí, también siguió los pasos de su predecesor, Francisco, heredando su devoción mariana.

El papamóvil que transportaba al pontífice peruano-estadounidense fue recibido con júbilo por más de dos millones de argentinos. Rebosantes de entusiasmo, los participantes comentaron a I.MEDIA que habían vivido un momento inolvidable de gran unidad durante la visita de cinco días del pontífice a su país. "El Papa nos insta a actuar juntos", afirmaron, mientras los vítores resonaban en el pasillo central a su paso.