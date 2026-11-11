Luján: «¡Argentina, levántate y camina!»: El Papa se dirige a dos millones de argentinos

El papamóvil que transportaba al pontífice peruano-estadounidense fue recibido con júbilo por más de dos millones de argentinos. Rebosantes de entusiasmo, los participantes comentaron a I.MEDIA que habían vivido un momento inolvidable de gran unidad durante la visita de cinco días del pontífice a su país. "El Papa nos insta a actuar juntos", afirmaron, mientras los vítores resonaban en el pasillo central a su paso.

Esta fue la última parada de León XIV en Argentina: el 11 de noviembre de 2026, visitó la Basílica de Nuestra Señora de Luján, dedicada a la patrona de Argentina. En este santuario, el más concurrido del país, ubicado a unos sesenta kilómetros de Buenos Aires, exhortó a los argentinos a difundir "el color de la esperanza" en toda la sociedad. Allí, también siguió los pasos de su predecesor, Francisco, heredando su devoción mariana.

En el santuario más concurrido de Argentina, León XIV exhortó a los argentinos a difundir "el color de la esperanza" en toda la sociedad

TIZIANA FABI | AFP

Durante la misa que celebró en las escalinatas de la basílica neogótica, León XIV expresó su gratitud por conocer a "este pueblo tan querido para [su] corazón", rindiendo homenaje a su "creatividad", su "espontaneidad" y su "vida que rebosa a cada paso". Continuó elogiando al pueblo argentino que "comparte su pan y su música", y donde "siempre hay un lugar en la mesa para los recién llegados, un momento de tiempo libre para charlar 'entre dos mates'", una bebida popular que también disfrutaba su predecesor, Francisco. Todas estas palabras suscitaron vítores entre la multitud.

Dirigiéndose a quienes atraviesan momentos difíciles, explicó que ser cristiano no significa "lograr grandes cosas", sino "permanecer fiel al Señor". Animó a todos a "mirar la vida con ojos celestiales e impregnar cada día con el color de la esperanza", elogiando los "actos heroicos de caridad" que existen en la vida cotidiana más sencilla.

El Papa advirtió contra la tentación de refugiarse en los asuntos personales, de aprovecharse del sufrimiento ajeno o de eludir las responsabilidades. "Argentina, levántate y camina», cantó el líder de la Iglesia Católica. "No temas, Dios está con nosotros", recalcó, legando al país el consejo de su maestro espiritual, San Agustín: "Ama y haz lo que quieras".

La madre de Luján, un vínculo entre dos pontificados

TIZIANA FABI | AFP

Durante su meditación, León XIV dirigió sus pensamientos a "nuestro querido Papa Francisco, que siempre ha llevado en su corazón a la 'pequeña santa patrona morena'". A lo largo de los años, el pontífice argentino ha tenido a menudo una representación de esta Virgen cerca de él durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro. Esta devoción del pueblo argentino se remonta al siglo XVII, cuando una carreta que transportaba una estatuilla de 38 centímetros se detuvo cerca del río Luján: los bueyes solo reanudaron la marcha una vez que se descargó la caja de la Virgen, lo que se interpretó como una señal divina.

Durante su pontificado, Francisco relató en repetidas ocasiones la historia del padre que acudió a implorar a la Virgen de Luján por su hija de nueve años, que se encontraba al borde de la muerte y, según los médicos, no habría sobrevivido a la noche. Al llegar al santuario, lo encontró cerrado. "Aferrado a la puerta, pasó toda la noche rezando: '¡Señor, sálvala! ¡Señor, dale vida!'", recordó el papa número 266, quien señaló que la niña finalmente se recuperó. Vio en esta historia la prueba de que "Dios puede hacer todas las cosas".

Su sucesor destacó que el Papa Francisco sigue demostrando su devoción mariana "desde el lugar, tan cercano a la Virgen María, que eligió para su sepultura". Los restos del argentino reposan en la Basílica romana de Santa María la Mayor, a pocos pasos del icono de la Virgen Salus Populi Romani, al que profesaba un profundo afecto.

LUIS ROBAYO | AFP

Siguiendo sus pasos, León XIV quiso encomendar su pontificado a la "Madre de Luján", recordando entre vítores que su pontificado comenzaba el 8 de mayo, día de su festividad.