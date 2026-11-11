Luján: «¡Argentina, levántate y camina!»: El Papa se dirige a dos millones de argentinos

En el santuario más concurrido de Argentina, León XIV exhortó a los argentinos a difundir "el color de la esperanza" en toda la sociedad
Esta fue la última parada de León XIV en Argentina: el 11 de noviembre de 2026, visitó la Basílica de Nuestra Señora de Luján, dedicada a la patrona de Argentina. En este santuario, el más concurrido del país, ubicado a unos sesenta kilómetros de Buenos Aires, exhortó a los argentinos a difundir "el color de la esperanza" en toda la sociedad. Allí, también siguió los pasos de su predecesor, Francisco, heredando su devoción mariana.
El papamóvil que transportaba al pontífice peruano-estadounidense fue recibido con júbilo por más de dos millones de argentinos. Rebosantes de entusiasmo, los participantes comentaron a I.MEDIA que habían vivido un momento inolvidable de gran unidad durante la visita de cinco días del pontífice a su país. "El Papa nos insta a actuar juntos", afirmaron, mientras los vítores resonaban en el pasillo central a su paso.