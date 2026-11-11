León XIV con un millón de jóvenes: no sacrifiquen su libertad

Durante una vigilia en el Monumento a los Españoles en Buenos Aires, León XIV pronunció un vibrante discurso a la juventud argentina, haciéndose eco de uno de los llamados más emblemáticos de su predecesor Francisco: " Todos , todos , todos ". En su enérgico discurso, que fue ovacionado por los jóvenes, instó a las nuevas generaciones a mantener su "libertad" frente a las redes sociales y la pornografía.
En la tarde del tercer día de la visita del Papa a Argentina, un millón de jóvenes de todo el país se congregaron al pie de un monumento emblemático de la capital, erigido en una rotonda del distrito de Palermo. "Solo Argentina puede hacer tanto ruido", bromeó el Papa al saludar a los jóvenes, haciendo referencia a la expresión del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013: " Hagamos ruido".
El Papa recibió una calurosa bienvenida durante su recorrido en el papamóvil por un tramo de la Avenida del Libertador , que se extiende a lo largo de 35 kilómetros. En sus palabras de bienvenida, el Arzobispo de Buenos Aires agradeció al pontífice su visita para apoyar a los jóvenes argentinos "en sus luchas y en sus esperanzas".