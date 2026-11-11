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León XIV con un millón de jóvenes: no sacrifiquen su libertad

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velada con jovenes papa leon buenos aires

Crédito: Tiziana FABI / AFP

Faithful light candles during a youth vigil attended by Pope Leo XIV at the Monument of the Spanish in the Palermo neighborhood of Buenos Aires on November 10, 2026. On November 10, in Cordoba, Pope Leo XIV reflected on his recent hospitalization as he urged members of the Argentine Catholic Church to persevere in their pastoral work despite age or illness and to continue "making waves," as his predecessor Francis had urged. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

Durante una vigilia en el Monumento a los Españoles en Buenos Aires, León XIV pronunció un vibrante discurso a la juventud argentina, haciéndose eco de uno de los llamados más emblemáticos de su predecesor Francisco: " Todos , todos , todos ". En su enérgico discurso, que fue ovacionado por los jóvenes, instó a las nuevas generaciones a mantener su "libertad" frente a las redes sociales y la pornografía.

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En la tarde del tercer día de la visita del Papa a Argentina, un millón de jóvenes de todo el país se congregaron al pie de un monumento emblemático de la capital, erigido en una rotonda del distrito de Palermo. "Solo Argentina puede hacer tanto ruido", bromeó el Papa al saludar a los jóvenes, haciendo referencia a la expresión del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013: " Hagamos ruido".

El Papa recibió una calurosa bienvenida durante su recorrido en el papamóvil por un tramo de la Avenida del Libertador , que se extiende a lo largo de 35 kilómetros. En sus palabras de bienvenida, el Arzobispo de Buenos Aires agradeció al pontífice su visita para apoyar a los jóvenes argentinos "en sus luchas y en sus esperanzas".