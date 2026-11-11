León XIV con un millón de jóvenes: no sacrifiquen su libertad

El Papa recibió una calurosa bienvenida durante su recorrido en el papamóvil por un tramo de la Avenida del Libertador , que se extiende a lo largo de 35 kilómetros. En sus palabras de bienvenida, el Arzobispo de Buenos Aires agradeció al pontífice su visita para apoyar a los jóvenes argentinos "en sus luchas y en sus esperanzas".

En la tarde del tercer día de la visita del Papa a Argentina, un millón de jóvenes de todo el país se congregaron al pie de un monumento emblemático de la capital, erigido en una rotonda del distrito de Palermo. "Solo Argentina puede hacer tanto ruido", bromeó el Papa al saludar a los jóvenes, haciendo referencia a la expresión del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro en 2013: " Hagamos ruido".

Durante una vigilia en el Monumento a los Españoles en Buenos Aires, León XIV pronunció un vibrante discurso a la juventud argentina, haciéndose eco de uno de los llamados más emblemáticos de su predecesor Francisco: " Todos , todos , todos ". En su enérgico discurso, que fue ovacionado por los jóvenes, instó a las nuevas generaciones a mantener su "libertad" frente a las redes sociales y la pornografía.

Tiziana FABI / AFP

Entre los jóvenes presentes había muchos estudiantes de secundaria, como Belén, de 17 años, para quien "es increíble y maravilloso ver que el Papa haya querido dedicar un tiempo específico a los jóvenes". "Le estamos profundamente agradecidos y nos da mucha esperanza ver a tanta gente reunida por el mismo motivo", añadió su amiga Clara.

Alrededor de la colosal escultura de mármol que representa las cuatro principales regiones del país – los Andes, el Chaco, las Pampas y el Río de la Plata – los jóvenes iluminaron la noche con velas, durante esteLa velada, con su toque folclórico, comenzó con tambores y malambo, una danza tradicional de la pampa. Un grupo de jóvenes argentinos ofreció además una espectacular demostración de tango al Papa.

En un ambiente que recordaba a la Jornada Mundial de la Juventud, León XIV revivió la famosa expresión de su compatriota, el Papa Francisco, exhortando a la Iglesia a acoger a "Todos, todos , todos". Provocando un estruendoso aplauso de la multitud, que coreaba con fuerza "¡Francisco! ¡Francisco! ", rechazó esta invitación, asegurando a todos que "hay un lugar para ti en la Iglesia", "sin importar quién seas ni lo que hayas hecho".

"Cristo sigue llamándolos, no tengan miedo de responderle", exhortó el Papa, invitando a los jóvenes a responder a las vocaciones sacerdotales, religiosas o familiares. "Cristo vive, Cristo ha vencido a la muerte", enfatizó con firmeza.

"¿Quién te dijo que ya era demasiado tarde?"

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A quienes se consideran definitivamente alejados de la Iglesia, León XIV ofreció el testimonio de Guadalupe, la joven monja que, al comienzo de la vigilia, relató cómo su vida se había transformado tras escuchar la pregunta: "¿Quién te dijo que ya era demasiado tarde?". "Quisiera decirles: ¡bienvenidos!", declaró el pontífice.

Con esto en mente, expresó su esperanza de que las comunidades católicas "siempre tengan sus puertas abiertas" y sepan "acoger a quienes acuden con preguntas", mencionando de paso a quienes "han sido heridos por personas que deberían haber estado ahí para ellos". El Papa animó a su joven audiencia a visitar a "aquellos a quienes nadie quiere visitar" y a atender el "sufrimiento invisible".

"Nadie ha caído tan bajo que Cristo no pueda levantarlo", continuó el pontífice. León XIV explicó entonces la necesidad de encontrarse con Dios: Cristo "nos ama tal como somos", pero "su amor es demasiado grande como para dejarnos prisioneros del pecado, de aquello que nos destruye". Animó a los jóvenes a confesarse, mencionando los "pecados que reconocer" y las "ofensas que reparar".

"Manteniéndose firmes frente a los ídolos"

El líder de la Iglesia Católica también se pronunció extensamente contra los ídolos que "se empeñan en exigir nuestra adoración: el éxito a cualquier precio, el dinero, la obsesión por la apariencia, la popularidad o la búsqueda desenfrenada del placer". Haciendo referencia a las tendencias actuales, denunció el acoso en línea a las personas en las "redes sociales" y a "quienes se lucran ofreciendo placeres que, en última instancia, nos esclavizan, como la pornografía y diversas sustancias".

Citando a tres jóvenes judíos de la Biblia —Ananías, Azarías y Misael— que arriesgaron sus vidas al negarse a postrarse ante una estatua de oro en Babilonia, exhortó a los jóvenes de su tiempo, como ellos, a "mantenerse firmes frente a los ídolos de nuestra era". "¡No se arrodillen ante lo que no puede darles vida! Y si han caído, ¡levántense! No permitan que nada ni nadie les quite la libertad que Dios les ha dado", proclamó con vehemencia.

"Música y fútbol, ​​¡bendito sea el Señor!"

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El Papa número 267 expresó su deseo de que "todo lo que existe" se "transforme en alabanza" a Dios. Adaptando el canto de los tres jóvenes israelitas arrojados al horno de fuego —antes de ser salvados por un ángel—, recitó este poema, que sorprendió y divirtió a la audiencia: "Arte y cultura, bendigan al Señor. Juegos y deportes, bendigan al Señor. Ciencia y tecnología, bendigan al Señor. Redes y pantallas, bendigan al Señor. Música y fútbol, ​​bendigan al Señor".

El pontífice peruano-estadounidense exhortó a los jóvenes a compartir su fe en pueblos y aldeas, "en cada rincón y en cada periferia".

"Que sus vidas sean como páginas del Evangelio, escritas con la tinta de la misericordia, para que quienes los encuentren reconozcan en ustedes algo del amor y la alegría de Jesús", concluyó.

Alejandro PAGNI / AFP