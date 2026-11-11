Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Sudamérica. Hoy, el Papa dejará Argentina para dirigirse a Perú
León XIV encomienda su pontificado a la Virgen de Luján
En el santuario más concurrido de Argentina, León XIV exhortó a los argentinos a difundir "el color de la esperanza" en toda la sociedad.
Esta fue la última parada de León XIV en Argentina: el 11 de noviembre de 2026, visitó la Basílica de Nuestra Señora de Luján, dedicada a la patrona de Argentina. En este santuario, el más concurrido del país, ubicado a unos sesenta kilómetros de Buenos Aires, exhortó a los argentinos a difundir "el color de la esperanza" en toda la sociedad. Allí, también siguió los pasos de su predecesor, Francisco, heredando su devoción mariana.
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El Papa se reúne con reclusos
La cárcel puede ser una oportunidad para un "nuevo comienzo" y la reintegración a la sociedad "sin miedo".
En el cuarto y último día de su visita a Argentina, el Papa visitó la prisión de Devoto, que ocupa 4,6 hectáreas en el noroeste de la capital. Este antiguo centro penitenciario, inaugurado hace aproximadamente un siglo, en 1927, ha albergado entre 1.150 y 2.000 reclusos a lo largo de su historia.
El miércoles, en la prisión, el Papa se reunió con un pequeño grupo de 74 reclusos, de los cuales, tres —Cristian, Maximiliano y Reinaldo— compartieron sus testimonios de conversión y descubrimiento de la "libertad interior" durante su encarcelamiento.
En su discurso, el Papa hizo hincapié ante su audiencia en que todos compartimos una experiencia común de la condición humana: la de las limitaciones. Aludió a la ilusión de "omnipotencia" que ofrecen las drogas, al "falso poder" del dinero fácil y a la "seguridad cobarde" de la violencia contra los vulnerables.
Según León XIV, la prisión puede ser, en efecto, "escenario de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, aprendizaje y adquisición de nuevas habilidades y conocimientos". Por ello, animó a los presos a aprovechar la oportunidad de "un nuevo comienzo, reconciliándose con Dios y reintegrándose sin temor en sus familias y en la sociedad".
Al hablar de las privaciones, las decepciones y las noches de insomnio que sufren los condenados, expresó su convicción de que "es posible pasar de la oscuridad total al surgimiento de pequeños destellos de esperanza". Asimismo, ofreció palabras de aliento a las familias de los presos, recordando que Jesucristo mismo "se identificó con un preso".
Esta fue la única visita oficial a una prisión durante su viaje a Sudamérica, una región profundamente afectada por el narcotráfico.