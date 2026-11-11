¿Cómo enseñarle a tu hijo a no ser un «seguidor»?

El acoso escolar centra la atención principalmente en las víctimas y los acosadores, pero los testigos también desempeñan un papel decisivo. Aquí unos consejos

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El acoso es un fenómeno que sigue estando profundamente arraigado en el ámbito escolar. En 2026, aproximadamente uno de cada tres estudiantes a nivel mundial (cerca del 33%) ha experimentado acoso escolar (bullying) al menos una vez al mes, declaro la UNESCO. Las relaciones entre los jóvenes se extienden a las plataformas digitales, donde las humillaciones, las exclusiones y las intimidaciones pueden continuar mucho después de que terminen las clases. Pero detrás de cada situación de acoso no solo hay un acosador y una víctima: también están quienes miran, se ríen o permiten que suceda.

Testigos del acoso escolar

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Eso fue lo que le pasó a Paul, el hijo de Claire, cuando estaba en cuarto de secundaria. "Un chico se metía con él porque Paul no usaba ropa de marca", cuenta esta madre a Aleteia. "Lo que me llamó la atención es que los amigos de ese joven, que se reían de sus bromas, en realidad eran muy amables con Paul cuando se cruzaban con él a solas fuera de la escuela". Una situación que ilustra perfectamente el papel de estos niños "seguidores": aquellos que, sin ser los causantes de la situación de acoso, participan en ella riéndose, alentando las burlas o simplemente guardando silencio.

Esos niños que siguen la corriente para no ser excluidos

Porque detrás de una situación de acoso suele esconderse una dinámica de grupo. "Por lo general, hay alguien que inicia la situación. Lo que le interesa es tener aliados que lo ayuden y, además, que se rían", explica Catherine Verdier a Aleteia. Alrededor del acosador principal gravitan así varios perfiles: los que participan directamente en los insultos y las humillaciones, convirtiéndose a veces en su "mano derecha", pero también los que se mantienen al margen, se ríen de las burlas o le dan "me gusta" a publicaciones humillantes en las redes sociales.

"Si el grupo se ríe, eso le da poder al acosador", subraya la psicóloga, y agrega además que la línea divisoria entre el acosador que inicia los hechos y los testigos activos puede volverse particularmente difusa. "El juez puede considerar que estos testigos activos también son acosadores".

"El patio de recreo a veces puede parecer una jungla, o incluso una guerra, en la que cada uno intenta salvarse el pellejo. Es mejor estar en el grupo de los fuertes que en el de los débiles."

¿Por qué los niños se dejan llevar por este tipo de comportamientos?

La respuesta suele estar en un miedo profundamente arraigado: el de ser rechazados. "Para un niño o un adolescente, la exclusión social es una de las peores cosas", recuerda Catherine Verdier. No reírse con los demás, negarse a participar o defender a un compañero es correr el riesgo de convertirse uno mismo en el próximo blanco. "Para ellos, puede ser una cuestión de supervivencia. El patio de recreo a veces puede vivirse como una selva, o incluso como una guerra, en la que cada uno intenta salvar su pellejo. Es mejor estar en el grupo de los fuertes que en el de los débiles", resume, y agrega que algunos padres fomentan esta lógica sin darse cuenta del todo.

Para algunos niños, seguir al grupo se convierte así en una forma de protegerse. Una actitud que, sin embargo, no significa que estén totalmente de acuerdo con lo que hacen. En sus talleres de prevención, Catherine Verdier observa cuánto pueden sentirse divididos los testigos entre sus valores —el respeto, la no violencia, la empatía— y su necesidad de pertenecer a un grupo. "Lo que no entienden es que, al seguir a un acosador o al ayudarlo, se convierten en una fuerza negativa, cuando podrían ser una fuerza positiva", explica. ¿Cómo, entonces, ayudar a su hijo a resistir esta presión colectiva?

Ante el acoso, convertir al grupo en una fuerza positiva

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Para Catherine Verdier, la respuesta es clara: "La mejor solución es buscar a un adulto". Porque, si bien los testigos desempeñan un papel decisivo en la dinámica del acoso, no les corresponde resolver la situación por sí solos, sobre todo si esta va acompañada de violencia.

"Los niños también deben saber que, juntos, pueden enfrentarse a un acosador; por ejemplo, pueden unirse en grupo contra él para detenerlo y apoyar al alumno que es el blanco del acoso", señala además la especialista.

"También es importante desmontar una idea que aún persiste entre algunos niños: avisarle a un adulto no equivale a 'delatar' a un compañero", añade Catherine Verdier, quien observa que esta confusión a menudo impide que los testigos pidan ayuda, aun cuando saben que lo que está pasando es injusto. Porque los testigos no son simples espectadores ajenos a la situación.