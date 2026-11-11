Castillo del alma: el exorcismo espiritual de Elizabeth Martínez

La vida de Elizabeth Martínez estuvo marcada por prácticas de ocultismo y brujería, hasta que Dios limpió su interior para habitar a lo largo y ancho de su corazón

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Creció entre dos formas de vida: con su madre, una católica obediente a la fe, y con su padre, de ascendencia oriental, quien había tenido malas experiencias con la religión. Esta última influencia, más dominante, terminó por alcanzarla. Desde pequeña tuvo una gran sensibilidad de la que, ahora reflexiona, el demonio se aprovechó para hacerla creer que tenía poderes sobrenaturales. Pesadillas y visiones provocaban que despertara en un estado de conciencia muy alterado. Ante frecuentes enfermedades sin explicación médica, su bisabuela sugirió que la llevaran a una "limpia". Esa fue la primera puerta abierta a la brujería, la cual la llevó a buscar prácticas por su cuenta en la adolescencia.

Dones espirituales y el impostor

"Los dones existen, tanto buenos como malos. La gran diferencia entre los dones del Espíritu Santo y los supuestos dones de otras cosas, es que, todos los que son del ocultismo están basados en cómo funciona este mundo terrenal", explica.

"En un mundo de patrones, claro que los guías te ven y te dicen lo que te va a pasar, porque conocen tu línea del tiempo, cómo funciona el presente y por consecuencia el futuro. La diferencia es que Dios no trabaja con esa línea del tiempo, Dios trabaja con lo imposible. Los dones espirituales de Dios nunca los esperas; y los dones del ocultismo, los buscas".

Limpiar el castillo del alma

El impacto no solo fue mental, sino también físico. Pasó cuatro años medicada, sufría vómitos diarios y necesitaba estudios continuos. En su búsqueda por sanar, acudió a constelaciones familiares: "Pude ver mi interior y todas sus habitaciones, llenas de demonios y de todo lo que había dejado por el ocultismo".

"Al principio es una conciencia amplia, pero la trampa es que, en lugar de poner tu fe en Dios, la estás poniendo en algo más. Era una telaraña mental que me confundía terrible. Me hicieron creer una historia tan macabra que yo pensaba: "No merezco vivir"".

Mezcló libros de Reiki, Ho’oponopono, medicina china y psicología. En medio del colapso, clamó: "Dios, universo o algo, escúchame, ayuda".

Courtesy of Elizabeth Martínez

Fue así como, durante una terapia, vio la cara de Jesús y la guía de ese momento le enseñó a sostener el rosario. "Dios siempre aprovecha cualquier situación para tratar de sacarte", añade.

Mudarse de Guanajuato a la Ciudad de México facilitó su alejamiento de ese entorno. "Jesús me decía: "Necesito que salgas de ahí y avances". Me costó mucho, pero poco a poco empecé a leer su Palabra y comenzó a sanarme".

El proceso más duro ocurrió cuando Dios la llevó ante un exorcista de la Arquidiócesis de México, quien le indicó que no estaba del todo liberada y la acompañó en confesiones semanales. "Con las oraciones del exorcismo reacciona lo que hay dentro de ti. Era duro, pero sentía la tranquilidad de saber que por fin estaba en el lugar adecuado" comparte.

La espiritualidad de Santa Teresa de Jesús fue clave. Al leer sobre el castillo del alma y sus siete moradas —la séptima como la completa comunión con Cristo—, entendió que debe acercarse a la comunión y a la confesión para mantener el castillo limpio. Ahora busca la comunión diaria.