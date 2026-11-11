80 nuevos beatos en Santander: la violencia no apaga el amor

La beatificación de un nuevo grupo de mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España es reconocimiento, recuerdo y responsabilidad

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La ciudad costera de Santander acogió este sábado 7 de noviembre de 2026 la beatificación de 80 mártires de la persecución religiosa del siglo XX en España. Familiares y devotos de Francisco González de Córdova y de sus 79 compañeros de martirio y autoridades religiosas y civiles llenaron la catedral de la capital cántabra. El prefecto del dicasterio para las Causas de los Santos, el cardenal Marcello Semeraro, presidió la Misa de beatificación. En su homilía, apuntó a Cristo como fuente de la fuerza de los mártires:

"Jesús no pronuncia palabras de condena, sino una oración de perdón. La violencia que sufre no apaga su amor; la injusticia de la que es víctima no le lleva al odio. Jesús permanece fiel al Padre y sigue amando incluso a quienes le hacen sufrir. El misterio de la Cruz es este: la fidelidad de un amor que ni siquiera la muerte logra romper".

"Cuando el odio parece haber alcanzado su triunfo, Jesús manifiesta que el mal no tiene el poder de extinguir la misericordia de Dios, porque su amor es más fuerte", destacó el cardenal.

Reconocimiento, recuerdo y responsabilidad

Cpurtecy of Loli Gamazo

Añadió que una beatificación "nos permite reconocer, en el seno de esa misma historia, la presencia activa de la gracia; nos devuelve el recuerdo de un testimonio y, al mismo tiempo, nos lo confía como responsabilidad".

Por su parte, el obispo de Santander, Arturo Ros, destacó que "Jesús nos enseña a entregarnos; nos descubre que la Eucaristía es el acto supremo de la caridad que transforma nuestro corazón para hacer de nuestra existencia un acto de amor a ti y a los hermanos".

"Nuestros mártires fueron experiencia de la fuerza del amor que les empujaba a ofrecerse, pues habían plantado el árbol de la cruz en el centro de su corazón", explicó.

Y subrayó que "ellos habían aceptado compartir su cáliz y quisieron ir hasta el extremo del don de sí mismos, como Jesús". Después el obispo invitó a pedir la intercesión de estos mártires "para que seamos sembradores de semillas del reino, de concordia, de reconciliación, de paz y que anunciemos con nuestra vida la alegría del Evangelio".

Unidos por el martirio

Entre los nuevos beatos se encuentran 67 sacerdotes diocesanos, 3 seminaristas, 3 religiosos carmelitas y 7 laicos martirizados en los años 1936 y 1937.

"La Iglesia con esta beatificación no pretende abrir viejas heridas de la guerra civil, ni mucho menos", indicó el obispo emérito de Santander Vicente Jiménez.

Y explicó que se trata de "cumplir con un deber de justicia y de gratitud hasta estos hermanos nuestros que fueron testigos valientes de la fe, también promotores de reconciliación en medio del odio y de la división, y que, sobre todo, dieron la vida por amor a Cristo y en defensa de la fe de la Iglesia".

La Iglesia ha recogido minuciosamente información sobre la vida y la muerte de estos mártires. En sus historias se repiten heroicos perdones y muestras de una valentía y un amor sobrehumanos.

"La alegría que ahora siento…"

Cpurtecy of Loli Gamazo

Como la del cura de Santoña Francisco González de Córdova que, en el barco-prisión Alfonso Pérez, pidió ser el último en ser fusilado para poder absolver a sus compañeros.

Entre sus escritos, quedó esta carta inacabada a su madre que forma parte de un legado de mensajes que algunos mártires han dirigido a sus seres queridos antes de morir.

"Queridísima madre: Lo único que me preocupa es el cielo; y quiero ganarle a toda costa. Si para ganarle hay que morir violentamente, acepto la muerte, contentísimo, como un gran beneficio que Dios me hace. Y pido al Señor fervientemente que el sufrimiento de usted se convierta en alegría, pensando que ha de servir asimismo para asegurar su salvación. La alegría que ahora siento se la debo, en primer lugar, a Dios, que me ha favorecido con este privilegio tan singular; y, en segundo lugar, a mi queridísima madre, que desde niño me ha preparado para este dichoso trance".

Los restos mortales de Francisco, como los de sus compañeros de martirio, fueron sepultados en una fosa común en el cementerio de Ciriego.