«Vayan y sean santos», el llamado del Papa en Córdova

Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Sudamérica. Hoy, en Argentina, el Papa visitará Córdova y se reunirá con los jóvenes en Buenos Aires
"Vayan y sean santos, vayan y evangelicen"
Durante una misa al aire libre en Córdoba, a la que asistieron 650.000 fieles, el Papa se inspiró en el primer Papa León de la historia, San León Magno, del siglo V, cuya festividad se celebra hoy, para advertir a los cristianos contra cualquier “conducta indigna”.
Al aterrizar, fue recibido por numerosos fieles que lo saludaron a lo largo del camino que conectaba el aeropuerto con la base militar, la cual estaba engalanada con banderas y carteles de bienvenida. Hacia el final del trayecto, cientos de estudiantes —hombres y mujeres— de la escuela de aviación militar se alinearon a lo largo del camino, rindiendo honores militares a la comitiva papal.
La ciudad de 1,5 millones de habitantes se movilizó masivamente para recibir al Papa. "Solo durante estas pocas horas de su visita a Córdoba, más de 10.000 voluntarios respondieron al llamado", explica Virginia, una de ellas. "Somos una región muy católica, muy apegada a la religión desde nuestra evangelización por los jesuitas", explica, y añade que la noche anterior, miles de personas durmieron a la intemperie en esta base militar de cien hectáreas, esperando al Papa y su papamóvil.
Exhortando a los fieles a "seguir el luminoso camino de santidad que nos han dejado", el pontífice anunció que celebraba esta misa "por la santificación del pueblo argentino, por vuestra santificación".
"Todos estamos llamados a la santidad; esta es nuestra tarea en la tierra: alcanzar la unión perfecta con Dios", recalcó.
"Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, ¡vayan y sean santos! (cf. 1 Ts 4,3): en la escuela y en la plaza, en la familia y con los amigos, en el campo y en la ciudad, en el tambo y en la oficina. ¡Vayan y evangelicen!"
Exhortó a los creyentes a una "adherencia total e inquebrantable a Jesucristo" y, sobre todo, al testimonio personal, porque "no hay mejor manera de enseñar que dando ejemplo con la propia vida".
La homilía completa puede leerse aquí.
León XIV en Córdova
El tercer día de su visita a Argentina, el Papa León XIV llegó esta mañana al Aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires. Abordó un Boeing 737 MAX operado por Aerolíneas Argentinas —rebautizado como " Pontifex Maximus "— que despegó a las 7:43 a. m.
Tras un vuelo de aproximadamente 1 hora y 30 minutos que cubrió 691 km, aterrizó en Córdoba, la segunda ciudad más grande del país, ubicada al noroeste de la capital.