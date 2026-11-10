Una mística, un obispo, un violinista… ¿Quiénes son los santos que acompañan a León XIV en Perú?

Hermanos conversos, una religiosa, un sacerdote, un obispo… Los santos que aparecen en el logotipo oficial del viaje apostólico de León XIV a Perú, del 11 al 16 de noviembre próximos, fueron las raíces vivas de la evangelización del Nuevo Mundo

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

¿Qué pueden tener en común una joven mística de Lima, un obispo que recorre los Andes a lomos de una mula y un franciscano que toca el violín? Todos ellos contribuyeron, a su manera, a dar forma al cristianismo en América Latina. Sus rostros aparecen hoy, junto a los de otros dos santos, en el logotipo del viaje de León XIV a Perú. Estas son sus historias.

Santa Rosa de Lima (1586–1617), una vida mística

En la parte superior izquierda del diseño aparece Santa Rosa de Lima, la religiosa coronada de flores. Nacida en la capital peruana con el nombre de Isabel Flores de Oliva, ingresó en la Tercera Orden de Santo Domingo. Dedicó su vida a la ascética y la oración, de donde sacó la fuerza para ponerse al servicio de los enfermos y los más necesitados. Fue canonizada en 1671 por el papa Clemente X, convirtiéndose en la primera santa oficialmente reconocida de las Américas.

Santa Rosa representa el florecimiento espiritual y la madurez de la Iglesia en el continente. Su santidad mística demostró a los europeos que el Nuevo Mundo no era solo una tierra de conquista material, sino un terreno fértil para una santidad profundamente contemplativa: "Todos deben saber que la gracia viene después de la tribulación. Deben comprender que al aumentar el esfuerzo, también aumentan los dones de la gracia. No deben equivocarse en este punto. El camino al cielo pasa por la cruz".

Santo Toribio de Mogrovejo (1538–1606), digno sucesor de los apóstoles

Toribio de Mongovejo Public Domain

Representado en la esquina inferior izquierda con mitra y báculo episcopal, Toribio siguió inicialmente una carrera como jurista en España. Fue nombrado arzobispo de Lima por el rey Felipe II y fue consagrado antes de ser ordenado sacerdote. Llegó a Perú en 1581 y dedicó los últimos 25 años de su vida a recorrer incansablemente su gigantesca diócesis a pie o a lomos de una mula, desafiando la inmensidad de los Andes en condiciones climáticas a menudo difíciles.

Santo Toribio es el gran artífice de la organización eclesiástica en Sudamérica. Convocó el III Concilio de Lima (1582-1583), un acontecimiento decisivo que estructuró la Iglesia colonial, ordenó la redacción de catecismos en las lenguas indígenas (quechua y aimara) y luchó tenazmente contra los abusos de los colonos hacia las poblaciones indígenas, imponiendo el respeto y la protección de los derechos de los indígenas.

San Martín de Porres (1579–1639), el más famoso

© IA Canva

Junto al arzobispo se encuentra San Martín de Porres, vestido con el hábito blanco y negro de la Orden de los Predicadores. Es sin duda el santo peruano más famoso, conocido sobre todo por el cuidado que tenía de los animales (criticaba a los amos que los maltrataban, detectando en su comportamiento los signos de un desorden espiritual). Sus biógrafos le atribuyen el don de la bilocación: se dice que fue visto en México, en África, así como en China y en Japón.

Hijo de un noble español y de una mujer negra liberada originaria de Panamá, Martín creció en una sociedad colonial muy segregacionista. Como simple hermano converso de los dominicos, dedicó su vida a cuidar a los enfermos, los esclavos y los pobres, destacándose por sus habilidades como enfermero, así como por su profunda humildad: se le conocía como "Fray Escoba" (el Hermano de la escoba).

San Martín de Porres encarna la dimensión social y la caridad universal del Evangelio. Como primer santo mestizo de América, rompió las barreras raciales de su época, demostrando que la Iglesia se dirige a todos los hombres, sin distinción. Su acción cotidiana concretó la opción evangélica preferencial por los más rechazados dentro del virreinato.

San Francisco Solano (1549–1610), el violinista

Dominio Público

En la parte inferior derecha aparece San Francisco Solano, vestido con el hábito de los Hermanos Menores, con una mano sobre el pecho. Nacido en Montilla, España, este sacerdote franciscano y talentoso violinista abandonó Europa a finales del siglo XVI para llevar una vida de misionero itinerante en Sudamérica.

Recorrió a pie miles de kilómetros a través de regiones que hoy corresponden a Perú, Argentina, Paraguay y Bolivia. Apóstol y predicador apasionado, contribuyó a la expansión de la fe cristiana más allá de los grandes centros urbanos, adentrándose en el corazón de los territorios indígenas. Al poner sus dotes musicales al servicio de la misión, con el fin de atraer el interés de los indígenas, se le conocía por su alegría y su elocuencia.

San Juan Macías (1585–1645), testigo de la caridad

En el extremo derecho aparece San Juan Macías, llevando una canasta de panes. Este joven pastor, también de origen español, emigró a Perú para convertirse allí en fraile converso. Ingresó al convento dominicano de Santa María Magdalena en Lima, donde desempeñó durante décadas el cargo de portero.