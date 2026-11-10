San Martín de Tours resucitó a tres personas de entre los muertos

San Martín de Tours, también conocido como san Martín Caballero, ha sido un prodigioso hacedor de milagros, tanto en vida como en la muerte

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Un prodigioso hacedor de milagros en vida y en muerte, Martín de Tours, patrón de los soldados. Pero también hay cierta ironía en este patrocinio. Martín fue reclutado contra su voluntad en el ejército romano a los 15 años (en virtud de un edicto según el cual los hijos de los soldados romanos también debían servir). Se tomó el juramento muy en serio y sirvió como oficial en una unidad cuyas funciones eran en gran parte ceremoniales, pero varios años más tarde, tras su bautismo, Martín llegó a la conclusión, en vísperas de una batalla, de que no podía participar en el derramamiento de sangre, y le dijo al emperador Juliano ("el Apóstata"): "Soy un soldado de Cristo. No me está permitido luchar".

Su reputación se debe a su caridad

Sin duda, San Martín es más conocido por haber cortado en dos su capa, forrada de lana de cordero, para darle la mitad a un mendigo casi desnudo a las puertas de Amiens, donde Martín estaba destinado. Probablemente le habría dado al hombre toda su capa de no ser porque él mismo también estaba casi desnudo, ya que había regalado gran parte de su propia ropa a los necesitados.

Gracias a su amigo, discípulo y biógrafo, Sulpicio Severo, conocemos numerosos detalles de la vida de Martín (316-397): su nacimiento en lo que hoy es Hungría, sus padres paganos, su infancia en Pavía, Italia (donde estaba destinado su padre, soldado y más tarde tribuno), su deseo, desde al menos los diez años, de convertirse al cristianismo, la fundación del monasterio más antiguo de Europa, su humildad y caridad sin igual, la conversión de miles de paganos y los asombrosos milagros que le valieron la reputación de ser un santo incluso en vida. Estos detalles pueden consultarse en numerosas páginas web.

Los milagros menos conocidos

Quizá menos conocidos sean algunos de los milagros más espectaculares que Dios obró por intercesión de San Martín de Tours —como, por ejemplo, resucitar a tres personas de entre los muertos—. También fue notable el éxito de Martín a la hora de lograr la reconciliación entre grupos enfrentados, tanto obispos como monjes.

1 La resurrección de un monje

En primer lugar, los milagros. Según el relato de Sulpicio (del que se incluyen fragmentos traducidos en "Santos medievales: una antología", editado por Mary-Ann Stouck [1999]), poco después de que San Martín fundara un monasterio en Ligugé (a cinco millas al sur de Poitiers), un catecúmeno se unió a los monjes de Ligugé para recibir instrucción en la fe. Mientras San Martín estaba de viaje durante tres días, el catecúmeno, que aún no había sido bautizado, cayó enfermo con fiebre alta y falleció. Su cuerpo yacía sin vida en una de las celdas, a la espera de ser enterrado. Martín, según relata Sulpicio;

"Se tumbó de largo sobre los miembros inertes de su difunto hermano. Tras permanecer allí tumbado un rato en oración, y al percibir por medio del Espíritu que el poder de Dios estaba presente, se levantó un momento y, fijando la mirada en el rostro del difunto, esperó con confianza el resultado de su oración y la misericordia del Señor. Y apenas habían transcurrido dos horas cuando vio que el difunto comenzaba a mover todas sus extremidades poco a poco, y que sus ojos temblaban y parpadeaban a medida que recuperaba la vista".

Los demás monjes quedaron, como es natural, atónitos, quizá aún más cuando el catecúmeno (que había sido bautizado inmediatamente después de volver a la vida) relató lo que había ocurrido tras su muerte:

"Cuando abandonó el cuerpo, fue llevado ante el tribunal del Juez [Dios], y se le dictó una sentencia desoladora que lo relegaba a los lugares oscuros entre la multitud de hombres comunes. Entonces, sin embargo, añadió, dos ángeles del Juez sugirieron que él era el hombre por quien Martín estaba rezando; y así se ordenó a esos mismos ángeles que lo llevaran de vuelta y se lo entregaran a Martín, y que lo devolvieran a su vida anterior".

Saint Martin de Tours. Shutterstock

2 El ahorcado resucitado

La segunda resurrección de una persona fallecida tuvo lugar poco tiempo después. Cuando Martín pasaba por la finca de un hombre rico y muy respetado llamado Lupicino, oyó a una multitud gritar y lamentarse. Resultó que uno de los esclavos de la familia se había ahorcado. Una vez más, Martín pidió a la multitud que esperara fuera

"Se tumbó sobre el cadáver y rezó durante un rato. Al poco tiempo, el difunto comenzó a revivir, su rostro cobró vida y sus ojos caídos se fijaron en el rostro de Martín; hizo un lento esfuerzo por levantarse y, a continuación, tomó la mano del santo y se puso en pie. De este modo, ante la mirada de toda la multitud, caminó junto a Martín hasta el porche de la casa".

3 El niño muerto

El tercer milagro de devolver la vida a una persona fallecida fue aún más asombroso. Una enorme multitud de paganos se acercó a San Martín, ya obispo, en el camino cuando viajaba un día. La multitud rodeaba a una mujer cuyo hijo yacía muerto en sus brazos. Habían oído hablar de los milagros de Martín y estaban decididos a acompañarla en busca de él. El P. Albert Hebert, S.M., autor de "Santos que resucitaron a los muertos" (2004), cuenta lo que sucedió a continuación:

"[La madre] le tendió el cadáver a Martín, gritando: 'Eres amigo de Dios, lo sabemos. ¡Devuélveme a mi hijo! ¡Es mi único hijo!' La multitud lo oyó. Vieron lo razonable que era el desafío de la mujer. Martín sabía que, por la salvación de toda esa gente pobre, Dios no le diría que no. Tomó al niño en sus brazos, se arrodilló y rezó. La multitud permaneció en silencio, expectante. … Martín terminó su oración y luego se levantó con un niño vivo en sus brazos. Le entregó el niño a su madre".

Un santo reconciliador

Hasta el final de su vida, buscó la reconciliación y la fraternidad entre los católicos durante un período de confusión doctrinal y herejía. Eileen Heffernan, FSP, relata en su libro "Cincuenta y siete santos" que San Martín había ido a visitar a unos monjes que le habían pedido consejo. Cuando llegó, estaban discutiendo. Martín los "reprendió":

"Si los pastores no están unidos, ¿qué será del rebaño? Estad en paz, hermanos; estad en paz". Profundamente arrepentidos, los hermanos se arrodillaron y el obispo Martín los bendijo. Luego dijo: "Hijos míos, alegrad mis últimos días con vuestras buenas obras. Ya tengo más de ochenta años y mis oídos escuchan la música del cielo. ¡Servid a Dios con alegría!"