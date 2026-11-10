México tendrá un año jubilar. Descubre cómo ganar una indulgencia

Los obispos de México han anunciado un Año Jubilar por el Centenario del Inicio de la Resistencia Cristera (1926-2026), durante el cual, los fieles católicos podrán ganar una indulgencia plenaria

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

Con la intención de “conmemorar la gesta de quienes defendieron la libertad religiosa y conservaron la fe” en 1926, cuando la Ley Calles limitó el culto religioso en el país, el Episcopado Mexicano recuerda el testimonio de los mártires que entregaron la propia vida para permanecer fieles a Cristo.

En un comunicado difundido el 9 de noviembre, los obispos de México dan a conocer que la Penitenciaría Apostólica ha concedido a México un Año Jubilar para conmemorar este hecho histórico, el cual comenzará el próximo domingo 22 de noviembre, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo.

El Episcopado agradece al Santo Padre León XIV por conceder este tiempo especial de gracia para toda la Iglesia de México e invita a los fieles a participar con fe y esperanza para que “la memoria de nuestros mártires fortalezca nuestra comunión, renueve nuestro compromiso evangelizador y nos impulse a dar testimonio valiente de Cristo Rey en la sociedad actual”.

¿Cómo obtener una indulgencia?

El año jubilar dará inicio el próximo 22 de noviembre y concluirá el 21 de noviembre del 2027.

Durante este tiempo, los fieles que cumplan con las disposiciones de la Iglesia (desapegarse del pecado, confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa) y realicen una peregrinación a santuarios donde estuvieron los mártires mexicanos, o a las iglesias que los obispos determinen, podrán obtener una indulgencia plenaria.

¿Por qué es importante este centenario?

Durante el conflicto religioso de 1926, las misas en México se realizaron en la clandestinidad, los sacerdotes fueron perseguidos, las iglesias destruidas y las manifestaciones religiosas públicas eran sancionadas.

Durante este periodo histórico, muchos mexicanos entregaron sus vidas por la fe. Hoy muchos de ellos han sido reconocidos como santos y beatos, como San José Sánchez del Río, San Cristóbal Magallanes y el Beato Anacleto González Flores.

Desde la Basílica de Guadalupe, Mons. Castro Castro, anunció este año jubilar y declaró que “hacemos memoria de aquellos acontecimientos no para reabrir heridas, alimentar resentimientos, ni señalar enemigos; los recordamos porque la memoria cristiana debe ayudarnos a comprender la historia, reconocer el sufrimiento y trabajar todos por la reconciliación”.