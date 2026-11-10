Hay que anunciar el mensaje de Cristo íntegro y sin suavizarlo

Al cristiano se le ha encomendado llevar el Evangelio, igual que a los primeros discípulos enviados por el Señor, pero ¿lo difundimos íntegro o lo suavizamos?

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Los cristianos estamos llamados a difundir el evangelio desde que fuimos bautizados. Leemos en el Catecismo de la Iglesia católica que "Los que por la fe y el Bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres" (CEC 14).

Sin embargo, es lamentable que una gran mayoría desconozca esa misión, y en muchas ocasiones, hasta intente suavizar el mensaje del Señor Jesús.

Anunciamos a Cristo

La visita apostólica del Santo Padre a Uruguay, Argentina y Perú está dejando una gran riqueza espiritual para los fieles de esos países, pero también para el mundo entero.

Por ejemplo, el pasado 7 de noviembre, durante la santa Misa celebrada en el Parque París Londres en Paysandú, Uruguay, el papa León XIV ha hecho un llamado para todos los cristianos católicos:

"Queridos hermanos y hermanas: hoy nos corresponde a nosotros continuar el legado que estos sembradores del Evangelio nos han dejado, y debemos hacerlo teniendo en cuenta lo que nos dice la Palabra de Dios: con justicia, honestidad y fidelidad, conscientes de que el mensaje que anunciamos no nos pertenece. Es un tesoro que hemos recibido del Señor, y lo llevamos en vasijas de barro (cf. 2 Co 4,7)". (Papa León XIV, homilía en Paysandú)

1 Continuadores del legado

Con estas pocas palabras nos ha hecho temblar: nos corresponde continuar el legado que nos han dejado los sembradores del Evangelio.

¿Somos conscientes de ello?, ¿a cuántas personas les hemos hablado de Cristo? Porque por lo menos con nuestra familia debemos hablar de Jesús... ¿o no?

Photo by Elisabetta Trevisan / VATICAN MEDIA / AFP

2 Toma en cuenta la Palabra de Dios

El Santo Padre dice algo crucial: tenemos que continuar el legado "teniendo en cuenta lo que nos dice la Palabra de Dios: con justicia, honestidad y fidelidad".

En este mundo que busca quedar bien y no confrontarse por motivos religiosos, ¡cómo nos cuesta hablar con justicia, honestidad y fidelidad a la Palabra de Dios! Tal vez porque tememos al descrédito o a la "cancelación" como dicen ahora los jóvenes, porque no encajamos en lo que piensan los que no creen de Dios.

3 El mensaje no nos pertenece

Pero lo que nos debe animar es esta frase de León XIV: "Conscientes de que el mensaje que anunciamos no nos pertenece". ¡El dueño del mensaje es Cristo! Y nosotros debemos anunciarlo sin suavizarlo ni cambiarlo.

Tal vez parezca duro, pero es la Palabra y tiene garantía de salvación. Por eso, aunque " Es un tesoro que hemos recibido del Señor, y lo llevamos en vasijas de barro", el Señor confía en nosotros.