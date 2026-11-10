En la Catedral de Buenos Aires, León XIV honró la memoria de Francisco

León XIV visitó la Catedral de la Santísima Trinidad en Buenos Aires, la misma catedral que el Papa Francisco, había ministrado entre 1998 y 2013. Desde aquí exhortó a los obispos a promover "todo aquello que fomente la vida de su pueblo"

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Esta fue la última aparición pública del Papa León XIV en su segundo día en Argentina: el 9 de noviembre de 2026, visitó la Catedral de la Santísima Trinidad en Buenos Aires, la misma catedral que su predecesor, el Papa Francisco, había ministrado entre 1998 y 2013. Recibido por una multitud entusiasta, rezó las Vísperas junto con los obispos del país y figuras destacadas de la Iglesia local. Tras la ceremonia, se reunió con miembros de la familia de Jorge Mario Bergoglio.

Aunque el Papa suele visitar catedrales durante sus viajes por el mundo, esta visita tuvo un significado especial: "Nuestro querido Papa Francisco ocupó este mismo asiento antes de ser llamado a pastorear la Iglesia universal", recordó, de pie a pocos metros del altar donde su predecesor celebraba la Misa. Al entrar en la catedral, se detuvo a orar ante una placa conmemorativa en honor al undécimo arzobispo de Buenos Aires, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, rodeado de niños que habían depositado ramos de flores.

Desde su llegada el domingo, el viaje del Papa León XIV se ha visto ensombrecido por la discreta presencia del hombre que, tras dejar Argentina para ir a Roma, nunca regresó a su país natal después de su elección. El pastor Marcello Figueroa, amigo cercano del pontífice, quien estuvo presente en algunos eventos durante este viaje, declaró a I.MEDIA que "hoy se sigue hablando mucho del Papa Francisco, quizás con una perspectiva más profunda, menos centrada en los conflictos políticos y en cómo algunos han intentado instrumentalizar sus palabras".

"Lo que perdura de él es esa cercanía de las Iglesias con los pobres, los marginados, los discapacitados y toda la creación… Este es el principal legado de su pontificado", enfatizó el hombre que participaba regularmente con el Cardenal Bergoglio en un programa de radio interreligioso. "Por supuesto, vemos que nadie es profeta en su tierra", añadió, aludiendo a la tumultuosa relación que el pontífice argentino mantuvo con su patria. Sin embargo, creía que "desde su fallecimiento, comprendemos mucho mejor el mensaje que transmitió con palabras y obras a los desposeídos de Argentina y del mundo entero".

En la catedral, León XIV había invitado a ocho sobrinos nietos directos del Papa Francisco. Al finalizar la celebración, le obsequiaron una rosa blanca, "tan simbólica para nuestro querido tío Francisco". Para él, "esta flor tenía un significado muy especial", recordaron, mencionando su particular afecto por Santa Teresa de Lisieux, quien "hizo de las rosas el signo de la gracia y el amor de Dios". Con este gesto, expresaron su esperanza de que "la ternura, la esperanza y la misericordia sembradas por Francisco sigan floreciendo en la Iglesia".

"Muchos rostros llaman nuestra atención"

TIZIANA FABI | AFP

Desde la Catedral de Buenos Aires, donde reposan los restos del general José Francisco de San Martín, el "Padre de la Nación", León XIV alabó la belleza natural de Argentina: sus cascadas, plantaciones de yerba mate, pampas y montañas. "Desde las ciudades más grandes hasta los pueblos más pequeños, hay hermanos y hermanas esperando descubrir la Buena Nueva del Evangelio", les dijo a los obispos, exhortándolos a "salir y evangelizar".

El jefe de la Iglesia Católica entregó al episcopado argentino su hoja de ruta, abogando en particular por la atención a "quienes viven en la pobreza, quienes están desempleados o quienes carecen de una vivienda digna". "Muchos rostros claman a nosotros", enfatizó, citando a "los desempleados, los jóvenes obligados a emigrar, los ancianos abandonados" e incluso "aquellos que, aunque tienen cubiertas sus necesidades materiales, sienten una profunda necesidad de Dios".

León XIV también exhortó a los obispos a promover "todo aquello que fomente la vida de su pueblo", como el "trabajo honesto" o las "instituciones que sirven al bien común con responsabilidad". A lo largo de su discurso, afirmó que Dios "abre caminos de vida incluso donde los hombres han sembrado la división".

La gente se reúne frente a la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad en Buenos Aires mientras espera la llegada del Papa León XIV para las vísperas con los obispos y los equipos sinodales el 9 de noviembre de 2026. EMILIANO LASALVIA | AFP