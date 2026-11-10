En Bélgica aumentan los bautismos en una Iglesia en declive

Si bien la práctica católica sigue disminuyendo en Bélgica, los bautismos de adultos registran un aumento notable. Este contraste se destaca en el último informe de la Conferencia Episcopal de Bélgica, publicado el 28 de octubre

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

Un panorama con luces y sombras. Menos bautismos de niños, menos bodas religiosas, menos fieles en la misa dominical y menos sacerdotes… Las cifras de la Iglesia católica belga reflejan un marcado retroceso en la práctica religiosa. En su noveno informe anual, publicado el miércoles 28 de octubre de 2026 y dedicado al año 2025, la Conferencia Episcopal de Bélgica (CEB) presenta así un panorama contrastado de la vida católica en el país. Sin embargo, en medio de esta erosión general, un dato matiza el panorama y aporta un poco de esperanza: el número de adultos que solicitan el bautismo no deja de aumentar, alcanzando su nivel más alto en nueve años. Una señal alentadora para la Iglesia belga.

Una disminución generalizada de la práctica religiosa y de los sacramentos

Shutterstock

La transmisión de la fe a las nuevas generaciones es uno de los principales indicadores del retroceso del catolicismo belga. En 2025, 27 666 niños recibieron el bautismo en Bélgica, frente a 29 769 en 2024. Este retroceso forma parte de una tendencia de fondo, ya que en 2016 el país aún registraba 50 867 bautismos de niños, es decir, casi el doble que en 2025.

Los demás sacramentos siguen una trayectoria similar. Las primeras comuniones han disminuido un 30,4 % desde 2016, mientras que las confirmaciones han retrocedido un 34,3 % en el mismo período. El matrimonio religioso también experimenta una marcada disminución. De hecho, en 2025 se celebraron 4.122 uniones, frente a 7.896 nueve años antes.

Lo mismo ocurre con los funerales católicos. En 2025, ya solo representaban el 31,4 % de los fallecimientos, frente al 32,6 % en 2024 y el 37,2 % en 2016. Por otra parte, la asistencia dominical también continúa su declive. El tercer domingo de octubre de 2025, 155 084 personas asistieron a una misa en todo el país, frente a 173 335 el año anterior y 286 393 en 2016.

"En Bélgica, la transmisión 'automática' de la fe ya no es la norma".

Por último, esta disminución de la práctica religiosa va acompañada de una reducción progresiva del número de miembros del clero. Bélgica contaba con 3.262 sacerdotes en 2025, frente a los 3.363 de 2024. El número de diáconos permanentes también disminuyó ligeramente, pasando de 527 a 517 en un año.

Los santuarios, testigos de una fe que sigue viva

En este panorama religioso en profunda transformación, los santuarios marianos constituyen una nota más alentadora. Los cuatro principales santuarios dedicados a la Virgen María en Bélgica recibieron alrededor de 1,54 millones de peregrinos en 2025, es decir, unos 10 000 visitantes más que en 2024. El de Montaigu, ubicado en Brabante Flamenco, encabeza la lista con 685 000 visitantes solo en ese santuario.

Más allá de las cifras, la CEB destaca sobre todo la necesidad de repensar la forma de transmitir la fe en una sociedad profundamente secularizada. "En Bélgica, la transmisión 'automática' de la fe ya no es la norma. El panorama es secularizado, pluralista y está marcado por una distancia crítica hacia las instituciones religiosas", observa el informe.

Para los obispos, esta constatación no implica, sin embargo, renunciar a la misión de la Iglesia, sino más bien adaptarla. "El desafío no es adoptar una nueva doctrina, sino presentar de otra manera la esencia del mensaje cristiano […] y articularla con una catequesis adaptada y una evangelización creíble, respetuosa y dialogante", precisan.

Los bautismos de adultos, un rayo de esperanza

Kara Gebhardt

En medio de este panorama mixto, los bautismos de adultos representan un verdadero rayo de esperanza. En 2025, 534 adultos recibieron el bautismo en Bélgica, frente a 362 en 2024, lo que representa un aumento de casi el 48 % en un año. En 2016, solo fueron 229. Se espera que la tendencia continúe en 2026, con al menos 689 bautismos de adultos previstos para la Pascua, según las primeras cifras comunicadas por la CEB. Una cifra casi tres veces superior a la registrada diez años antes.

Este aumento "refleja un movimiento de redescubrimiento de la fe entre los adultos jóvenes", explica el padre Tommy Scholtes, encargado de relaciones con la prensa de la CEB. Según la información publicada por el medio belga 7sur7, el sacerdote menciona, en particular, la elección del papa León XIV y el papel de las redes sociales en este resurgimiento del interés por el catolicismo. Bélgica no es un caso aislado. En varios países, cada vez más adultos jóvenes se acercan al catolicismo. Este es particularmente el caso en Estados Unidos, Hong Kong, Camboya o incluso en Escocia, donde varias diócesis reportan un resurgimiento del interés por la fe católica.