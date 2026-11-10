El Papa León XIV habló sobre la vocación a la santidad, invitando a todos a seguir las virtudes ejemplares de estos cinco santos argentinos

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Como parte de sus actividades programadas durante su visita a Argentina, León XIV compartió un fuerte llamado a la santidad en la Explanada de la Escuela de Aviación Militar (Córdoba), destacando las virtudes de 8 mujeres y hombres argentinos que pusieron sus dones y talentos al servicio de Dios y que ahora conocemos como beatos y santos.

A continuación te mostramos quienes son los santos que destacó el Papa y las virtudes que podemos imitarles para que al igual que ellos ganemos la corona de gloria.

1 San José Gabriel del Rosario Brochero ("el Cura Brochero")

@gobdecordoba

Este santo sacerdote a quién León XIV llama "enamorado del Señor" nos invita a reflexionar sobre el encuentro de su fortaleza a través de la oración, viviendo con auténtico sentido lo que dice el salmo: "Confía en el Señor y practica el bien" (Sal 36,3).

"Por lo que el sumo pontífice señala: "Solo quien ha conocido la amistad con Jesucristo es capaz de emprender esa tarea apostólica; solo quien se sabe amado por el Señor es capaz de extender su reino de caridad y justicia, gastando las propias fuerzas en el anuncio del Evangelio, sin más armas que el crucifijo y el santo rosario".

Su incansable labor apostólica con tan solo el crucifijo y el rosario, su devoción a los Ejercicios Espirituales y su dedicación al orar nos motiva a buscar la santidad en lo cotidiano.

2 Santa María Antonia de Paz y Figueroa ("Mama Antula")

El extraordinario ejemplo de esta sencilla mujer nos invita a llevar una vida de contemplación, poniéndonos al servicio de los demás. Inspirada por la espiritualidad ignaciana, recorrió extensos territorios para dar a conocer a Dios en lugares donde aún no era conocido.

El Papa señala que, así como Mama Antula alcanzó el cielo compartiendo su fe con quienes no conocían la Palabra de Dios, así también nosotros podemos ser evangelizadores en nuestro contexto actual.

Al concluir las virtudes de santa María Antonia, el sucesor de Pedro recordó las palabras del Papa Francisco en la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) "Los pobres tienen necesidad de Dios y de gente que exprese con su vida la fuerza del amor cristiano"

3 San Héctor Valdivielso Sáez

Juanoscar545 | Wiki Commons | Modified by Aleteia

Él es uno de los mártires argentinos que dieron su vida profesando su fe. Un santo que nos recuerda que la gracia de la santidad también se gana por medio del martirio y que, a pesar de las duras pruebas, mientras nuestros pies estén en la tierra y la mirada en el cielo, nada ni nadie nos alejará de Dios.

4 Santa Nazaria Ignacia

Antoine Mekary | ALETEIA

Nazaria es fundadora de congregaciones religiosas dedicadas a la vida consagrada. En su vida, promovió el amor fiel y total a Cristo por medio de la evangelización a los pobres y necesitados en varias naciones de América latina.

Esta religiosa es un ejemplo que nos recuerda que el mensaje del Evangelio es para todos, sin exclusión.

5 Beatas María del Tránsito Cabanillas y Catalina de María Rodríguez

Estás dóciles mujeres fueron promotoras de congregaciones. Por ello, motivaron y acompañaron la vocación de aquellas personas que sentía un deseo de entregar su vida a Cristo por medio de sus votos y consagración total.

Su vida nos recuerda que estamos llamados a acompañar a nuestros hermanos en la fe, desde la fraternidad, el servicio y la escucha.

6 Beatas María Ludovica de Agnelis y Crescencia Pérez

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León XIV elogió y agradeció la labor de estas dos mujeres que vivieron la caridad, virtud que dedicaron a la educación de los niños y a la atención de los enfermos.

Un llamado que deja huella