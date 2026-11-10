Buenos Aires: la cálida bienvenida de una ciudad global al Papa de las Américas

La misa histórica celebrada por el Papa León XIV ante 2.5 millones de fieles este lunes en Buenos Aires tuvo un impacto que traspasó las fronteras de Argentina. Aleteia se reunió con fieles provenientes de toda América Latina, quienes se mostraron particularmente felices de vivir este momento histórico

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

Una marea humana cubierta de innumerables banderas argentinas, pero también de los colores de otras naciones latinoamericanas, como Perú, Bolivia, Paraguay o incluso Brasil: todos los colores del continente se unieron en lo que constituye, hasta la fecha, la mayor concentración del pontificado de León XIV.

"Es un evento muy importante, una gran demostración de fe, no solo para Argentina, sino para el mundo entero", confiesa Ana María, quien vino desde Santa Fe. En medio de la multitud, cuenta que se ha encontrado con personas de muchos países. Aunque no haya visto al Papa con sus propios ojos, ha venido para "escucharlo con el corazón". Espera que la visita del Santo Padre anime a todos a "buscar el bien común y a vivir con mucha alegría".

Esta dimensión continental de la reunión se nota especialmente en Weberson y Talita, una pareja de jóvenes brasileños que se instalaron en Argentina para estudiar medicina. "Es un evento para toda América Latina", destacan, enarbolando con orgullo la bandera brasileña a pesar de las tensiones políticas que enfrentan actualmente a sus naciones y que dificultan la circulación de los estudiantes de ambos países hacia el país vecino respectivo.

Weberson y Talita, jóvenes brasileños Cyprien Viet | Aleteia

Aunque lamentan que León XIV no haya podido viajar a Brasil en esta ocasión, ya esperan recibirlo allí pronto. El recuerdo del Papa Francisco, quien visitó Brasil para las JMJ de 2013, también sigue muy vivo. "A los brasileños les cayó muy bien. También sienten mucho cariño por León", aseguran.

"Un sueño de paz" para todo el continente

Para María Carolina, una colombiana que vive en pareja con un argentino y trabaja en Buenos Aires desde hace cuatro años, esta visita representa ante todo "un sueño de paz y unidad para toda América Latina". Le alegra especialmente ver que el Papa visite Argentina, un país que, según ella, "necesita mucho fe y esperanza". También en Colombia se sigue el evento con atención: "Somos muy católicos y siempre tratamos de estar al tanto de los grandes eventos de la Iglesia", insiste.

El viaje también atrajo a peregrinos procedentes de regiones más remotas de Paraguay. Gladys García, originaria de Puerto Guaraní, en el distrito de Puerto Olimpo, emprendió este largo viaje de casi 2000 kilómetros con un grupo de jóvenes. Para ella, "esta misa no es solo para Argentina, es para todo el pueblo de América, para el mundo entero".

No había podido ver al Papa Francisco durante su visita a Paraguay en 2015, ya que su pueblo se vio afectado por una grave inundación provocada por la crecida del río Paraguay. Pero esta vez no quería perderse la cita. Procedente de un país atravesado por una grave crisis política y por la caída y el encarcelamiento del presidente de la República, implicado en un escándalo bancario, ve en la fe católica un motivo indispensable de esperanza. "Nos aferramos a la fe para seguir avanzando y luchando", explica. Junto con los demás peregrinos, también desea transmitir esta fe a las nuevas generaciones, educando a sus hijos en la tradición católica.

En medio de esta inmensa multitud, los acentos y las banderas se mezclan, pero las aspiraciones son similares: la paz, la unidad, la esperanza y la alegría de creer juntos. Milagros, quien viene del área metropolitana de la capital argentina, hizo el viaje con su mamá, Benita. "Me emociona mucho ver a la gente tan unida", confiesa la joven. La emoción también reaviva el recuerdo de Francisco, profundamente arraigado en el corazón de los argentinos. "Nos dejó una huella. Como era argentino, nos sentíamos más cercanos a él", señala. Ella ve en León XIV a un continuador de su mensaje, especialmente en su llamado a la paz y a la fraternidad.