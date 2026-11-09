Un encargo para la misa del Papa conmueve a monjas de clausura

Aleteia conversó con las religiosas del Monasterio de Santa Catalina de Siena, a quienes —en el seno de su vida contemplativa— les encargaron custodiar las piezas sagradas del altar para la Misa del papa León XIV en Argentina

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Una misión hermosa y delicada unirá el silencio contemplativo de las monjas dominicas a la multitudinaria misa del Papa León en Córdoba, luego de que se les encomendara limpiar, preparar y pulir los vasos sagrados y otros elementos.

Desde la paz de la clausura, las dominicas contemplativas estarán en la Eucaristía que el Santo Padre celebrará el 10 de noviembre. Se usarán la cruz procesional que ellas custodian y los objetos litúrgicos que en momentos de paz orante lustraron.

Con las mismas manos con las que desgranan las cuentas del rosario, dieron lustre a las vinajeras que hace casi cuatro décadadas usara un santo y que estarán de nuevo en el altar para una misa muy especial.

Courtesy of Monasterio de Santa Catalina de Siena

Actúan desde el silencio, ese que los padres de la Iglesia y el propio pontífice recuerdan con frecuencia como absolutamente necesario para poder recibir el influjo del Espíritu Santo y escuchar dulcemente el susurro de Dios.

Una tarea, un regalo, una ofrenda

“Nos pidieron la hermosa tarea de poner a punto cálices, el turíbulo, las campanillas, además de corporales, manutergios y purificadores”, detallan las religiosas a Aleteia. El encargo lo vivieron como una gracia absoluta y una bendición.

Courtesy of Monasterio de Santa Catalina de Siena

“Es un regalo, no lo esperábamos; además nos pidieron la Cruz procesional para acompañar la Eucaristía”. Una pieza con un siglo de historia y características únicas, como lo es su donación ascética que se convierte en ofrenda en la misión del Vicario de Cristo.

En ese mismo altar se utilizarán las vinajeras que en 1987 empleó el Papa san Juan Pablo II durante su visita al país, cuando les recordó a los argentinos que el amor les daría la fuerza “para ser fieles y leales hasta el fin”.

Para las monjas, este servicio invisible también es amor fiel y leal a Dios. Es su forma “de estar en la Misa, de peregrinar y de estar en el altar ofreciéndonos junto a nuestro Esposo por la paz, por la unidad de la Iglesia y por los que más sufren".

Preparación espiritual para la visita

Courtesy of Monasterio de Santa Catalina de Siena

Lejos de ser un encargo material, el monasterio ha volcado su rutina de oración cotidiana para acompañar la visita del Sucesor de Pedro a América del Sur en un itinerario de fe y esperanza mientras recorre Uruguay, Argentina y Perú.

“Es un regalo muy grande”, explican al definir al Papa León XIV como “nuestro Padre, Pastor y hermano, que viene a confirmarnos en la fe y a plantearnos nuevos caminos”, y a la tarea tan especial de ser custodias del altar donde ocurrirá la consagración.

Como comunidad, ese respaldo se traduce en una intercesión constante: tres rosarios diarios —ya sea trabajando o en el Coro—, sumados a la oración por la visita rezada junto a los fieles en la Misa y en las súplicas en la Adoración al Santísimo.

De esta forma, además de la misión de embellecer las piezas que hacen parte del altar y son esenciales para la consagración, las monjas han puesto su casa de silencio contemplativo en acción como un apoyo espiritual para la Iglesia.

Oasis de silencio y contemplación

El especial pedido resuena con fuerza tras la audiencia que el pasado 30 de septiembre concediera el Papa a sus hermanas en el Vaticano. En aquella ocasión, León XIV elogió dos partes esenciales de su carisma: el silencio y la contemplación.

Les dijo que hacer silencio “es crear espacios de libertad y de verdad, en los cuales custodiar la atención, volviéndose sensibles a la voz de quien 'no cuenta', y madurando sabiduría y generosidad”.

Por ello, sostuvo con amor filial que “es necesario que sus comunidades ofrezcan oasis de verdadera y profunda paz, donde se acalle el caótico afán ligado a las cosas exteriores y uno se pueda poner a la escucha de la voz de Dios”.

Retomó también la enseñanza del Papa Francisco para señalarles que la contemplación es la "respiración" de nuestra relación con Él: una parada silenciosa para acoger la Palabra y transformarla en entrega hacia los demás.

¡Amen, sirvan y sigan a Cristo!