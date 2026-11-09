¡Recibieron la bendición de León XIV antes de su boda!

En Buenos Aires, Argentina, una joven pareja de comprometidos enterneció el corazón de todos los presentes… ¡incluido el Papa!
“Así comenzamos la semana de nuestro casamiento...con la bendición papal!!”, escribieron en redes para compartir su alegría con el mundo.
Entre gritos de “viva el Papa”, León XIV salió a saludar a los fieles que se congregaron para darle la bienvenida y tener la oportunidad de verlo aunque sea durante un par de segundos. En medio de la multitud, una pareja comprometida apareció con un cartel que decía: “Santo Padre, nos vamos a casar este sábado, ¿nos daría su bendición?”
En el video de redes se puede apreciar al Pontífice saludando y agradeciendo las muestras de cariño, cuando de pronto, su cara es de sorpresa y felicidad. Seguido de ello, el Papa da su bendición a los futuros esposos con una sonrisa.
El video, que ya supera los 2.4 millones de reproducciones, acumula cientos de mensajes de felicitación y buenos deseos. Un usuario comentó "Que bendición es que alguien a quien amas te acompañe también en la fe! Dios bendiga ese amor para siempre"; y alguien más escribió: "Que Dios acompañe este nuevo matrimonio que sea para muchos el acercamiento a Dios".
Un fuerte mensaje a favor de la familia
Dos días antes, en la vigilia de oración celebrada en el Estadio Centenario, en Montevideo, el Papa lanzó un mensaje a los jóvenes del mundo: “¡No le teman al “para siempre!”.
"Amigos jóvenes, ustedes mismos atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al “para siempre”! Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga".
Y en Buenos Aires, durante su homilía, el santo padre volvió sobre la familia cristiana:
"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época.
Abran las puertas de sus casas a Cristo: hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos, permanezcan unidos a Él. En la intimidad del hogar la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos: la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar, ir a Misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación. La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”
Estos jóvenes, así como muchos otros al rededor del mundo, siguen así la enseñanza del Papa y se arriesgan a ir a contracorriente; y eso no solo conmueve al Papa, ¡sino al mundo entero!