¡Recibieron la bendición de León XIV antes de su boda!

En Buenos Aires, Argentina, una joven pareja de comprometidos enterneció el corazón de todos los presentes… ¡incluido el Papa!

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“Así comenzamos la semana de nuestro casamiento...con la bendición papal!!”, escribieron en redes para compartir su alegría con el mundo.

Entre gritos de “viva el Papa”, León XIV salió a saludar a los fieles que se congregaron para darle la bienvenida y tener la oportunidad de verlo aunque sea durante un par de segundos. En medio de la multitud, una pareja comprometida apareció con un cartel que decía: “Santo Padre, nos vamos a casar este sábado, ¿nos daría su bendición?”

En el video de redes se puede apreciar al Pontífice saludando y agradeciendo las muestras de cariño, cuando de pronto, su cara es de sorpresa y felicidad. Seguido de ello, el Papa da su bendición a los futuros esposos con una sonrisa.

El video, que ya supera los 2.4 millones de reproducciones, acumula cientos de mensajes de felicitación y buenos deseos. Un usuario comentó "Que bendición es que alguien a quien amas te acompañe también en la fe! Dios bendiga ese amor para siempre"; y alguien más escribió: "Que Dios acompañe este nuevo matrimonio que sea para muchos el acercamiento a Dios".

Un fuerte mensaje a favor de la familia

Dos días antes, en la vigilia de oración celebrada en el Estadio Centenario, en Montevideo, el Papa lanzó un mensaje a los jóvenes del mundo: “¡No le teman al “para siempre!”.

"Amigos jóvenes, ustedes mismos atrévanse a dar el paso casándose y formando una familia. ¡No le teman al “para siempre”! Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga".

Y en Buenos Aires, durante su homilía, el santo padre volvió sobre la familia cristiana:

"No se resignen a las voces que repiten que la familia cristiana está superada; por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época. Abran las puertas de sus casas a Cristo: hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos, permanezcan unidos a Él. En la intimidad del hogar la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos: la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua, los abuelos que enseñan a rezar, ir a Misa los domingos, prepararse para hacer un retiro o una peregrinación. La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo”