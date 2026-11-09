León XIV exhorta a América Latina a recuperar sus raíces cristianas

El Papa León XIV llegó a Argentina este domingo por la noche. Desde su llegada, un enorme fervor se apoderó de las calles de Buenos Aires, donde miles de fieles se congregaron para intentar verlo en su camino hacia el palacio presidencial. Una multitud que contrasta con la relativa sobriedad de la bienvenida en Uruguay, donde el Papa, no obstante, dejó una huella profunda al exhortar a los católicos a ocupar plenamente su lugar en la sociedad

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"¡Queremos ver al Papa León!" El grito entrecortado que brota de la multitud, cerca del monumento dedicado al general San Martín, héroe de la lucha por la independencia de Argentina en el siglo XIX, refleja la inmensa expectativa de un pueblo católico que no había recibido una visita papal desde hacía 39 años. Las primeras horas de la visita de León XIV a Argentina se dedicaron principalmente a encuentros políticos, en particular a su reunión con el presidente Javier Milei. El cálido recuerdo que este último tuvo del Papa Francisco hizo sonreír a quienes recordaban los violentos ataques que había dirigido contra el pontífice argentino cuando aún era candidato a las elecciones presidenciales de 2023.

Pero lejos de esas polémicas, el Papa fue recibido en un ambiente festivo. Desde las viviendas precarias de la Villa Mugica, un barrio popular ubicado en la carretera hacia el aeropuerto, se lanzaron fuegos artificiales al paso de la comitiva pontificia.

"Esta gente no tiene nada y, sin embargo, lo dan todo para honrar la visita del Santo Padre", comenta con emoción una argentina.

"Este barrio lleva el nombre de Carlos Mugica, un sacerdote asesinado en 1974 por una organización paramilitar", explica un sacerdote de la diócesis de Buenos Aires. Él ve en el mismo nombre de este barrio una señal del apego de los argentinos a la Iglesia y a los sacerdotes, quienes a menudo se comprometen en la defensa de los más pobres.

TIZIANA FABI | AFP

"Hay más vida que Montevideo"

En este país, donde el catolicismo sigue teniendo una fuerte presencia en el ámbito público, la visita del Papa constituye un evento de gran importancia. "Hay más vida que en Montevideo", comenta un periodista italiano, sorprendido por las calles relativamente poco animadas que ha recorrido en Uruguay. Una observación que matiza María Carolina Musitelli, periodista uruguaya, quien destaca sobre todo de la visita de León XIV a su país su capacidad para llegar a personas alejadas de la fe.

"Tengo muchos amigos ateos o agnósticos, así como miembros de mi familia, y he visto cuánto los ha conmovido", cuenta. Ella considera que ha sido testigo de una verdadera apertura de los corazones: "He visto cómo esos corazones, que estaban tan cerrados, se han abierto. Creo que esta visita dará muchos frutos en el futuro", espera.

La periodista también quiere poner en perspectiva la idea de una acogida fría en Uruguay. "En realidad, la acogida no fue tan fría como se dice. Fue cálida, aunque no fue como aquí, en Argentina". Ella explica esta diferencia por la separación más clara entre la Iglesia y el Estado en Uruguay, a diferencia de Argentina, donde ambas instituciones han mantenido históricamente vínculos más estrechos. También menciona el temperamento de los habitantes:

"El uruguayo es tal vez un poco más reservado que el argentino, menos ferviente, más conservador". Sin embargo, el fervor le pareció profundo en Florida, una ciudad marcada por una fuerte tradición católica, donde el Papa celebró la misa el domingo por la mañana. "Florida es el lugar de la Virgen de los Treinta y Tres, la Virgen de la patria. Por lo tanto, allí existe una cultura profundamente católica", explica.

La Virgen de la Patria

Esta piedad popular, particularmente viva en torno a los santuarios marianos, constituye también un factor de unidad para los católicos uruguayos. Entre la multitud en Florida, Nery, una fiel muy comprometida cuyo esposo fue uno de los primeros diáconos permanentes del país, destaca que "la piedad mariana es un fermento de unidad en el país. Cada departamento tiene su propio santuario mariano al que hacemos numerosas peregrinaciones".

Una realidad que el Papa quiso destacar durante su visita, valorizando la devoción popular como un lugar de encuentro entre las generaciones y los diferentes sectores de la sociedad. Para María Inés, una joven madre presente en la misa con su hija, esta visita también representa un punto de partida para "recristianizar la sociedad".

TIZIANA FABI | AFP

La piedad popular como motor de unidad

Más allá de las manifestaciones de fervor, María Carolina destaca sobre todo el rápido apego que el nuevo papa despertó en la población uruguaya. "Hubo mucho amor por el Papa León. Es un hombre que le cae bien a todo el mundo, que a los ojos de todos se presenta como un hombre de paz, humilde y sencillo", insiste. Esta simpatía va mucho más allá de los círculos de los fieles habituales. Para ilustrar el efecto que causó León XIV, menciona en particular a su propio tío, quien a veces tiene una mirada crítica hacia la Iglesia: "El Papa León lo ha conquistado por completo", cuenta.