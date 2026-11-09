León XIV habló durante más de una hora con cinco víctimas de violencia sexual

El Papa León XIV conversó individualmente con cada víctima de abuso, escuchando sus dolorosas historias y propuestas para fortalecer los procesos de sanación dentro de la Iglesia

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

En el segundo día de su visita a Argentina, el Papa León XIV se reunió durante más de una hora con cinco víctimas de abuso sexual por parte de sacerdotes, según anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede el 9 de noviembre de 2026. Esta fue la primera vez que León XIV se reunía con víctimas de abuso desde el inicio de su gira. El Vaticano había anunciado que este tipo de encuentro estaba previsto durante el viaje a Sudamérica , sin ofrecer más detalles.

El Vaticano informa que, durante el encuentro que tuvo lugar el lunes por la tarde, el Papa conversó individualmente con cada persona, escuchando sus palabras, las dolorosas historias que habían vivido y sus propuestas para fortalecer los procesos de sanación dentro de la Iglesia. Estas personas, cuyas identidades no fueron reveladas, fueron presentadas al Papa por la Iglesia local, según especifica el comunicado.

Al finalizar este intercambio, el pontífice peruano-estadounidense agradeció a sus anfitriones por "su testimonio de fe". León XIV expresó su "cercanía" a "las demás víctimas a quienes no pudo conocer". Asimismo, reafirmó su compromiso de "fortalecer" la protección, el apoyo y la orientación de las personas que han sufrido abusos dentro de la Iglesia.

También está previsto un encuentro entre el Papa y las víctimas de abusos durante su estancia en Perú, entre el 11 y el 16 de noviembre. Durante su episcopado en el país andino, el obispo Robert Francis Prevost se dedicó especialmente a combatir los abusos cometidos dentro de Sodalicio, un movimiento conservador que ayudó a disolver en 2025.