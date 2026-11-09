8 formas en que la familia cristiana puede fortalecerse, según León XIV

El papa León XIV hizo de la familia el centro de su predicación durante la misa de celebrada ante el “Monumento de los Españoles” en Buenos Aires

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

No es casualidad. El Papa León XIV ha puesto a la familia en el centro de su predicación durante su viaje apostólico a Sudamérica, que está realizando desde el 6 de noviembre y que culminará el lunes 17 en su querido Perú.

Pero el 9 de noviembre, ante dos y medio millones de personas que se congregaron en el "Monumento de los Españoles", en Buenos Aires, Argentina, para participar de la santa Misa, el Santo Padre ha hecho referencia en su homilía a las "situaciones complejas" que viven a menudo "nuestras familias":

"La falta de estabilidad, las dificultades sociales, el trabajo precario, la violencia doméstica, las separaciones dolorosas, las adicciones que destruyen el futuro de los jóvenes y deterioran las relaciones familiares".

Sin embargo, agregó, "En medio de todos estos sufrimientos y crisis, la Palabra de Dios brilla de esperanza: Dios está en medio nuestro, no podemos temer", porque "En torno al Señor, en su casa, también nuestras familias encuentran vigor y salud, y no cesan de dar fruto".

El pilar de la vida cristiana

León XIV alentó a los argentinos - y a todo el mundo- a no resignarse a "las voces que repiten que la familia cristiana está superada", dijo, "por el contrario, hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época".

Y, por supuesto, nos llega a todos el mensaje de fortalecer a la institución formadora de cristianos por excelencia, de la manera más simple, pero efectiva, y que podemos enlistar para tenerla siempre a la vista:

Abran las puertas de sus casas a Cristo:

Hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos,

Permanezcan unidos a Él.

Hablen con naturalidad de Jesús a sus hijos, Permanezcan unidos a Él. En la intimidad del hogar la fe se transmite junto con la vida por medio de los gestos más sencillos:

La bendición antes de comer,

Una oración antes de ir a dormir,

El perdón y la escucha mutua,

Los abuelos que enseñan a rezar,

Ir a Misa los domingos,

Prepararse para hacer un retiro o una peregrinación.

Después, coloca un recordatorio que no debemos pasar por alto:

La familia es, en efecto, el lugar privilegiado para conocer y encontrar a Cristo. ¡No hay nada más sencillo que seguir la hermosa rutina de la familia que tiene a Dios como centro de su vida!

Evangelizar y sostener

Ahora, hagamos nuestra su invitación a las familias argentinas para que resuene en todo el mundo:

Queridas familias, ¡las exhorto a ser protagonistas en la evangelización!

Finalmente, hace un encargo más para todas familias, con respecto a la misión a la que están llamadas:

"Sostengan en su misión a los obispos, a los párrocos, a los agentes pastorales, a los catequistas. La vitalidad de esta Iglesia recupera entusiasmo cuando las familias, animadas por la fe, rezan unidas y viven su ministerio de anuncio de la Buena Noticia".