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¡El papa León cuenta que a su familia le encantaba Santa Teresa!

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Crédito: SIMONE RISOLUTI | AFP

Handout picture released by the Vatican Media shows Pope Leo XIV unveiling a commemorative plaque at the Santa Teresita parish in Juanico, Canelones province, Uruguay on November 8, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA / SIMONE RISOLUTI" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

El Papa visitó una parroquia dedicada a la santa francesa del "Caminito espiritual" precisamente el día en que se cumplía el aniversario de la muerte de su padre

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En plena gira por Sudamérica, al concluir su estancia en Uruguay, el Papa León compartió de forma espontánea otro detalle sobre la vida espiritual de la familia Prevost, y lo hizo en una parroquia dedicada a Santa Teresa que cuenta con un motivo de fama muy particular.

Antes de dirigirse a celebrar la misa en el Santuario de Nuestra Señora de los 33 —y nada menos que en su día de fiesta—, el Papa hizo una parada en la parroquia de Santa Teresa en Juanicó, Uruguay. La parroquia es única, ya que fue la primera dedicada a la santa francesa tras su canonización en 1925.

Święta Teresa z Lisieux na obrazach
© Frédéric MOREAU / Archives du Carmel de Lisieux

Ascendencia francesa

El linaje paterno del Papa es francés, y el padre del Papa fue uno de los soldados que desembarcó en Normandía el Día D y que posteriormente pasó una temporada en Francia. Para el Papa León, probablemente fue un regalo muy especial de Santa Teresa y de Nuestro Señor estar en una parroquia que al señor Prevost padre le habría encantado: era el aniversario de la muerte de su padre, aunque el Papa no lo mencionó. Louis Prevost padre falleció el 8 de noviembre de 1997.

El Papa León ha demostrado que continúa con la devoción de su padre y de su familia por Santa Teresa. En su primera festividad tras su elección al papado, escribió una carta a las parejas - que, lamentablemente, no está en español -, instándolas a encontrar en los padres de Teresa, que también están canonizados, un modelo para su vida familiar.

El Papa Francisco también sentía una gran devoción por santa Teresita del Niño Jesús, hasta el punto de dedicarle un documento exclusivamente a ella.