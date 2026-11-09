¡El papa León cuenta que a su familia le encantaba Santa Teresa!

El Papa visitó una parroquia dedicada a la santa francesa del "Caminito espiritual" precisamente el día en que se cumplía el aniversario de la muerte de su padre

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En plena gira por Sudamérica, al concluir su estancia en Uruguay, el Papa León compartió de forma espontánea otro detalle sobre la vida espiritual de la familia Prevost, y lo hizo en una parroquia dedicada a Santa Teresa que cuenta con un motivo de fama muy particular.

Antes de dirigirse a celebrar la misa en el Santuario de Nuestra Señora de los 33 —y nada menos que en su día de fiesta—, el Papa hizo una parada en la parroquia de Santa Teresa en Juanicó, Uruguay. La parroquia es única, ya que fue la primera dedicada a la santa francesa tras su canonización en 1925.

© Frédéric MOREAU / Archives du Carmel de Lisieux

Ascendencia francesa

El linaje paterno del Papa es francés, y el padre del Papa fue uno de los soldados que desembarcó en Normandía el Día D y que posteriormente pasó una temporada en Francia. Para el Papa León, probablemente fue un regalo muy especial de Santa Teresa y de Nuestro Señor estar en una parroquia que al señor Prevost padre le habría encantado: era el aniversario de la muerte de su padre, aunque el Papa no lo mencionó. Louis Prevost padre falleció el 8 de noviembre de 1997.

El Papa León ha demostrado que continúa con la devoción de su padre y de su familia por Santa Teresa. En su primera festividad tras su elección al papado, escribió una carta a las parejas - que, lamentablemente, no está en español -, instándolas a encontrar en los padres de Teresa, que también están canonizados, un modelo para su vida familiar.