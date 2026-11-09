Desvelarse para «vengarse» del día: ¿por qué lo hacemos?

¿Te ha pasado que no te alcanza el día y terminas durmiendo hasta tarde aunque estés agotado? A esto se le llama procrastinación del sueño y puede dañar tu salud

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Pasan de las doce. Estás cansado y aún así sigues despierto frente a una serie o deslizando el dedo por el celular. Es el único rato del día que sientes realmente tuyo, y no quieres que termine. Pero ¿por qué sacrificamos el descanso justo cuando más lo necesitamos?

A este fenómeno se le conoce como "venganza al dormir": retrasar la hora de acostarse para recuperar el tiempo que el día no concedió. No es pereza ni falta de disciplina, y muchas veces ocurre casi sin darnos cuenta.

La raíz de un día sin espacio propio

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El doctor Ivy Andersen, especialista en medicina del sueño de Banner Health, explica que este fenómeno se relaciona con el intento de "recuperar" tiempo propio. Convirtiéndose así en "una rebelión contra el trabajo y los horarios diurnos".

¿La raíz? El trabajo, las tareas domésticas, los hijos y pendientes que se van acumulando a lo largo del día. Al caer la noche, se convierte en un momento sin exigencias, y por eso buscamos defenderlo aunque nos cueste. La realidad es que el problema no está en la calidad de sueño, sino en cómo organizamos el día.

El costo de posponer el sueño

Expertos señalan que vivir bajo este fenómeno puede traer afectaciones en el estado de ánimo, paciencia, concentración y relaciones familiares; además de acelerar el envejecimiento.

Otros de las afecciones pueden ser:

Falta de concentración y memoria Fatiga y menor energía a lo largo del día Problemas para despertar Menos motivación Sentirse abrumado Estado de ánimo deprimido, irritabilidad o ansiedad Baja productividad Sentir culpa al día siguiente por desvelarse Sensación de estar en "piloto automático" Fines de semana que no reparan

Entonces, ¿qué podemos hacer?

Aquí te dejamos tres sencillas prácticas que te ayudarán a priorizar tu descanso.

1 Prioriza pequeños descansos en tu día

Reserva unos minutos para diferentes respiros dedicados a ti. Puedes empezar la mañana leyendo un rato, rezando, o escuchando música de tu agrado; pero también puedes hacer pausas durante el día o incluir una rutina de ejercicio al caer la tarde. La doctora Anderson declara: "Date permiso para descansar o disfrutar de una actividad relajante durante el día". Desde un paseo en el parque, hasta un rato de descanso con tu bebida favorita después del trabajo.

2 Crea una rutina para dormir

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Empieza incorporando pequeños cambios a tu rutina de sueño, la cual se prepara con antelación y no en el momento en el que vas a dormir. Pon una alarma para ir a la cama, deja los dispositivos electrónicos por lo menos 20 min antes de dormir, práctica técnicas de relajación, bebe una infusión relajante y por último no te olvides de dedicar unos minutos para dar gracias a Dios y pedir que cuide y repare tu descanso.

3 Ten un hobbie fijo

Puedes entrar a una clase de algo que te guste -un deporte, clases de baile o un taller de cocina o manualidades-, así podrás dedicarte un tiempo fijo para ti y salir de la rutina.