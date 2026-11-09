Catorce consejos para un matrimonio que está empezando

Hay consejos que todo nuevo matrimonio necesita saber para llevar a su máximo esplendor su vida conyugal. Aquí algunos puntos de partida que te serán esenciales

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Cuando dos jóvenes pronuncian su promesa ante Dios, ponen en sus manos una vida que apenas comienza a ser compartida. El matrimonio sacramental es una ofrenda de amor a Dios y una alianza orientada al bien de ambos y abierta al don de los hijos. Su fundamento cotidiano es ayudarse mutuamente a vivir mejor. Esa promesa necesita hacerse costumbre mediante hábitos y actitudes que puedan acompañarlos a lo largo de su vida. Aquí algunos consejos:

1 Hacerse el bien

Antes de actuar, pregúntense cómo afectará al otro su decisión. Procuren que el hogar sea un lugar donde puedan descansar, sentirse queridos y recuperar fuerzas para enfrentar las dificultades de cada día. Celebren sus logros y acompañen sus defectos con paciencia.

2 Respétense siempre

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Cuiden las palabras, especialmente cuando estén enojados o contrariados. Eviten burlas, humillaciones, críticas destructivas y juicios sobre la persona. Cada uno merece conservar su dignidad también durante los desacuerdos. El compromiso matrimonial no justifica ningún maltrato.

3 Conversar todos los días

Escuchar y comprender, sin preparar una contestación mientras el otro habla. Compartan preocupaciones y deseos; dejen el celular a un lado y pregunten con interés cómo se sienten.

4 Aprendan a disentir

Hablen de lo incómodo antes de que se convierta en resentimiento. Si aumenta el enojo, hagan una pausa y acuerden cuándo retomar la conversación. Busquen soluciones sin intentar imponer. También hay amor al expresar un desacuerdo con honestidad y sin herir.

5 Reconozcan sus errores

Una disculpa adquiere valor cuando se acompaña de un cambio concreto. Perdonar requiere disposición y tiempo; reparar el daño permite que la confianza vuelva a encontrar su lugar entre los dos.

6 No entreguen las decisiones al ego

Renuncien a imponer siempre su voluntad y acepten que pueden aprender del otro. La humildad permite revisar una postura sin sentir que se pierde el valor personal. Acompañen su crecimiento personal sin pretender controlar a su conveniencia.

7 Cultiven la lealtad y la fidelidad

Sean coherentes con su compromiso en las amistades, el trabajo y la vida digital. Protejan la intimidad de la pareja y hablen con claridad de los límites que ambos necesitan ponerse.

8 Compartan las responsabilidades domésticas

Cocinar, limpiar, organizar y recordar pendientes son tareas de los dos. Distribúyanlas según sus circunstancias, procurando que cada uno tenga también tiempo suficiente para descansar.

9 Construyan una economía común y transparente

Acuerden gastos, ahorro y prioridades según sus posibilidades. Valoren tanto el trabajo remunerado como los cuidados del hogar. La prosperidad cobra sentido cuando sostienen el bienestar compartido. Eviten deudas ocultas y revisen sus acuerdos conforme cambien los ingresos.

10 Traten con cariño a sus familias políticas

Reconozcan sus cualidades y agradezcan su apoyo, conservando unos límites claros. Las decisiones conyugales corresponden a ustedes; eviten convertir a los familiares en jueces de sus diferencias.

11 Sigan disfrutando juntos

Caminen, hagan ejercicio, visiten museos o preparen un viaje cuando sea posible. Alimenten los intereses compartidos y respeten también las aficiones personales. La convivencia necesita alegría y espacio para respirar. Una conversación tranquila puede ser tan valiosa como un viaje.

12 Cuiden su intimidad sexual

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Conozcan su cuerpo y conversen sobre el deseo, el placer y las necesidades de ambos. La ternura, el consentimiento libre y el respeto al ritmo del otro deben acompañar cada encuentro. El afecto cotidiano prepara esa cercanía mucho antes de llegar al dormitorio.

13 Permitan responsablemente la posibilidad de ser padres

Prepárense juntos para el embarazo y compartan la crianza, desde los cuidados del bebé hasta las necesidades del adolescente. La fecundidad del amor también se expresa en el servicio a los demás.

14 Alimenten su vida espiritual

Recen juntos, cultiven el silencio y la meditación y participen de los sacramentos. Agradezcan lo recibido y busquen orientación espiritual o profesional cuando necesiten ayuda para afrontar una crisis.