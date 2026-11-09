Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos 12 días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú gracias a nuestros periodistas, en especial a aquellos que viajan junto con el Santo Padre
2.5 millones de fieles: la Misa más multitudinaria del pontificado
Según las autoridades, aproximadamente 2,5 millones de personas asistieron a la misa celebrada por León XIV en el Monumento a los Españoles el 9 de noviembre de 2026. Esta fue la mayor celebración oficiada por el pontífice peruano-estadounidense desde el inicio de su pontificado. I.MEDIA recogió testimonios de la multitud.
Fieles de toda el área metropolitana de Buenos Aires —incluido el propio presidente Javier Milei, a pesar de no profesar la fe católica—, así como de toda Argentina y países vecinos, se congregaron para este primer acto de una visita papal a Argentina en 39 años. Miles de banderas argentinas, junto con las de Paraguay, Brasil, Bolivia, Colombia y Perú, ondeaban entre la multitud.
Argentinos en la Santa Misa
Los fieles de Argentina salieron a las calles para encontrarse con el Pontífice previo a la celebración de la Eucaristía en el Monumento de los españoles.
León XIV visita a un centro médico y social cerca de Buenos Aires
El Papa León XIV visitó el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole el lunes por la mañana. Este gran centro médico y social fue fundado en 1935 por el santo italiano Luigi Orione y se encuentra a unos 30 kilómetros de la capital argentina. El complejo alberga actualmente a más de 400 personas con discapacidad y emplea a aproximadamente 370 personas.
Esta visita fue sumamente simbólica, dado que el gobierno argentino había reducido significativamente la financiación pública para las instituciones que atienden a personas con discapacidad.
En su discurso, expresó su esperanza de que "Argentina sea capaz de realizar grandes obras de caridad".
A su llegada, León XIV se tomó un tiempo para saludar a muchos de los residentes. Luego escuchó los testimonios de dos mujeres. Marta, una anciana que hablaba desde una silla de ruedas, confió que el centro había sido "un faro que iluminó su vida" y le había permitido "recuperarse de las heridas causadas por el rechazo". Norma, residente desde hace 44 años, expresó cómo a menudo la habían tratado "como una molestia" antes de llegar allí y encontrar "una familia".
"Hay lugares —como este hogar— donde la caridad […] se manifiesta en cada gesto, en cada rostro, en cada sonrisa", exclamó León XIV con alegría. Rindió homenaje a San Luis Orione, fundador de este centro, quien estaba "animado por el amor a las personas más vulnerables de la sociedad, a menudo ignoradas y abandonadas a su suerte".
Dirigiéndose a las personas atendidas en el centro, les aseguró que sus vidas no son una "carga", sino una "bendición" para la sociedad. El pontífice afirmó que el "progreso" de una nación también se "mide" por "la acogida que brinda a todas las personas con discapacidad o necesidades especiales".
León XIV expresó entonces un deseo: "Que Argentina sea capaz de realizar grandes obras de caridad". "El amor de Cristo triunfa sobre el individualismo y la exclusión", exclamó, haciendo un llamado a "miles de jóvenes" para que se unieran "como voluntarios a la gran historia de caridad que la fe sincera y sencilla del pueblo argentino ha escrito a lo largo de los siglos".