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«Uruguay, hay que ponerse en marcha»: desde el santuario de Florida, el llamado de León XIV a transmitir la fe

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Crédito: TIZIANA FABI | AFP

Pope Leo XIV arrives for a mass at Plaza Asamblea in front of the Cathedral Basilica and National Sanctuary of the Virgin of the Thirty-Three, in Florida, 93km north of Montevideo, Uruguay, on November 8, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Tiziana FABI / AFP)

En su último día en Uruguay, el Papa rindió homenaje a las mujeres «que han preservado la fe y la han transmitido a sus hijos», en su homilía frente a la catedral-basílica de Florida

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León XIV rindió homenaje a las mujeres «que han preservado la fe y la han transmitido a sus hijos», en su homilía frente a la catedral-basílica de Florida, el 8 de noviembre de 2026. En este tercer y último día de su visita a Uruguay, el Papa instó a los uruguayos a no «esperar a que quienes se han alejado regresen por sí mismos» a la Iglesia.

De camino a esta misa, León XIV hizo una breve parada en la parroquia de Santa Teresita de Juanico. En un breve saludo dirigido a los feligreses, mencionó la «gran devoción» que su familia «y especialmente [su] padre» sentían por Santa Teresa de Lisieux. Describió esta breve parada como un «momento de devoción y acción de gracias».