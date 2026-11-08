«Uruguay, hay que ponerse en marcha»: desde el santuario de Florida, el llamado de León XIV a transmitir la fe

En su último día en Uruguay, el Papa rindió homenaje a las mujeres «que han preservado la fe y la han transmitido a sus hijos», en su homilía frente a la catedral-basílica de Florida
León XIV rindió homenaje a las mujeres «que han preservado la fe y la han transmitido a sus hijos», en su homilía frente a la catedral-basílica de Florida, el 8 de noviembre de 2026. En este tercer y último día de su visita a Uruguay, el Papa instó a los uruguayos a no «esperar a que quienes se han alejado regresen por sí mismos» a la Iglesia.
De camino a esta misa, León XIV hizo una breve parada en la parroquia de Santa Teresita de Juanico. En un breve saludo dirigido a los feligreses, mencionó la «gran devoción» que su familia «y especialmente [su] padre» sentían por Santa Teresa de Lisieux. Describió esta breve parada como un «momento de devoción y acción de gracias».