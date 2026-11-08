«Uruguay, hay que ponerse en marcha»: desde el santuario de Florida, el llamado de León XIV a transmitir la fe

De camino a esta misa, León XIV hizo una breve parada en la parroquia de Santa Teresita de Juanico. En un breve saludo dirigido a los feligreses, mencionó la «gran devoción» que su familia «y especialmente [su] padre» sentían por Santa Teresa de Lisieux. Describió esta breve parada como un «momento de devoción y acción de gracias».

León XIV rindió homenaje a las mujeres «que han preservado la fe y la han transmitido a sus hijos», en su homilía frente a la catedral-basílica de Florida, el 8 de noviembre de 2026. En este tercer y último día de su visita a Uruguay, el Papa instó a los uruguayos a no «esperar a que quienes se han alejado regresen por sí mismos» a la Iglesia.

En su último día en Uruguay, el Papa rindió homenaje a las mujeres «que han preservado la fe y la han transmitido a sus hijos», en su homilía frente a la catedral-basílica de Florida

Para este último evento público de su visita a Uruguay, León XIV se dirigió a Florida, una ciudad situada a unos cien kilómetros de Montevideo, en el interior del país. Celebró esta misa en la plaza de la catedral-basílica de la ciudad. Aproximadamente 50 000 fieles asistieron a esta celebración bajo un cielo soleado.

Entre ellos, el padre Gastón está a disposición de los fieles que deseen confesarse antes de la llegada del Papa. Este sacerdote argentino lleva un año y medio en misión en Uruguay. «Para mí es un gran cambio servir en un país laico, muy diferente a Argentina. Es una experiencia muy interesante en una Iglesia pequeña, pobre, pero profundamente libre. ¡Y aquí, esta mañana en Florida, la fe en María nos une a todos!».

María Inés vino desde Montevideo con su hija, Luján, quien lleva el nombre del gran santuario argentino cuya Virgen es venerada en toda la región. «¡Es una emoción inmensa recibir al Papa aquí, es espectacular!», exclama con entusiasmo. En Uruguay estamos muy unidos a María». «Es cierto que en nuestra cultura a veces podemos ser un poco fríos o distantes cuando se trata de hablar de lo religioso», reconoce, «¡pero hay algo que se está despertando! ¡Creo que esta visita del Papa es un paso para recristianizar la sociedad!».

Pope Leo XIV waves at the cheering crowd as he arrives on the popemobile to offer Holy Mass in front of the Cathedral Basilica and National Sanctuary of the Virgin of the Thirty-Three, in Florida, 93km north of Montevideo, Uruguay, on November 8, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Dante FERNANDEZ / AFP) DANTE FERNANDEZ | AFP

Un homenaje a las mujeres que han transmitido la fe en silencio

En su homilía, interrumpida en varias ocasiones por aplausos, León XIV se refirió a la Virgen de los Treinta y Tres, cuya historia está «vinculada a un momento decisivo de la historia de Uruguay». «En 1825, quienes luchaban por la libertad de esta tierra […] se dirigieron a María, para poner ese comienzo bajo su protección», relató. Fue en esa fecha cuando una asamblea compuesta por treinta y tres miembros redactó el acta de independencia de Uruguay y confió sus esperanzas de libertad a María, de ahí su nombre. A esta Virgen se le rinde homenaje este domingo.

«Así, desde uno de los momentos fundacionales de la patria, Uruguay se ha visto íntimamente vinculado a una Madre», recordó el Papa. Desde entonces, «se han sucedido las generaciones» y la «relación de muchos uruguayos» con la fe ha cambiado, reconoció. A pesar de todo, María siguió acompañando «la historia de este pueblo», destacó el Papa.

Handout picture released by the Vatican Media shows Pope Leo XIV praying at the Santa Teresita parish in Juanico, Canelones province, Uruguay on November 8, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Simone Risoluti / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / VATICAN MEDIA / SIMONE RISOLUTI” – NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS SIMONE RISOLUTI | AFP

A continuación, rindió homenaje a las «mujeres que han preservado la fe y la han transmitido a sus hijos». El jefe de la Iglesia católica mencionó a las madres «que han puesto en los labios de sus hijos las primeras palabras de oración» y a las abuelas «que han hecho presente a Dios en las cosas cotidianas de la vida».

«Desde los primeros tiempos de la Iglesia», la fe se ocultaba tras «nombres de mujeres», explicó. Incluso hoy en día, «esta tierra también cuenta con nombres de mujeres inscritos en su historia de fe», señaló el papa número 267. A continuación, citó a Santa María Francisca Rubatto, una religiosa italiana misionera en Uruguay que falleció a principios del siglo XX, así como a las beatas mártires Dolores y Consuelo Aguiar-Mella, «dos hermanas nacidas en Montevideo».

La mayor parte de esta historia de la fe impulsada por las mujeres «no ha quedado registrada en los libros», reconoció el pontífice estadounidense-peruano. « Se ha transmitido en silencio de generación en generación, en el seno de las familias», señaló, y destacó que cuando «uno se pregunta de dónde viene la fe que lleva dentro, a menudo es el nombre de una mujer en particular el que viene a la mente».

«A todas estas mujeres, hoy quisiera darles las gracias», afirmó León XIV. Rindió homenaje a aquellas que han mantenido un «camino hacia Dios» apoyándose en «una tradición familiar ancestral», pero sobre todo a otras que «han tenido que sostener esta fe a costa de un mayor esfuerzo, tal vez sin encontrar siempre comprensión o apoyo dentro de su propio hogar».

La invitación a «dar un paso»

León XIV reconoció que algunas de ellas cargan con «un dolor muy concreto». «Les enseñaron a sus hijos a orar y, hoy, esos hijos ya no oran, […] les hablaron de Dios a sus nietos y, hoy, no saben si esas palabras dejaron alguna huella», enumeró. A estas mujeres, León XIV les dio el ejemplo de Santa Mónica, quien «oró durante años por un hijo que parecía alejarse cada vez más de Dios». Su hijo acabó convirtiéndose en San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia y maestro espiritual del actual pontífice. Así, alentó a las madres y abuelas: «¡No se cansen de transmitir la fe!».

Pope Leo XIV celebrates a mass in front of the Cathedral Basilica and National Sanctuary of the Virgin of the Thirty-Three, in Florida, 93km north of Montevideo, Uruguay on November 8, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Dante FERNANDEZ / AFP) DANTE FERNANDEZ | AFP

El Papa también se dirigió «a los hombres, a los padres y a los abuelos»: «Sus hijos y nietos necesitan ver que la fe ocupa un lugar real en la vida de los hombres de su familia», insistió. «Los jóvenes necesitan verlos orar», continuó, asegurando que «un hijo aprende mucho al ver que su padre puede arrodillarse ante Dios sin sentirse por ello menos hombre». También llamó a los padres a «tratar a sus esposas con respeto», lo que provocó fuertes aplausos.

«Uruguay, hay que ponerse en marcha», dijo finalmente el pontífice a su audiencia. Exhortó a los católicos del país a no «esperar a que quienes se han alejado regresen por sí mismos» a la Iglesia. León XIV los animó a «volver a entrar en los hogares, salir al encuentro de las personas, escuchar sus preguntas y llevarles a Cristo». Invitó a cada uno «a dar un paso» hacia una persona de su entorno «que haya dejado de creer hace mucho tiempo o que nunca haya tenido a su lado a alguien que le hablara de Dios».

Tras esta homilía, León XIV depositó una Rosa de Oro ante la Virgen de los Treinta y Tres. Esta distinción es una antigua tradición, símbolo del homenaje papal a un lugar mariano o a una imagen de la Virgen.