Noviembre el mes perfecto para dejarlo todo en orden

Noviembre invita a mirar la muerte con serenidad, dejando previstos, no solo los trámites terrenales, sino también el destino final y el auxilio espiritual

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No hay ser humano que no se sienta interpelado por la muerte. Está asegurada y, aun así, existe la tentación de pensar que solo alcanza a los demás. Tarde o temprano llegará; y noviembre, mes en el que la Iglesia invita a mirarla de frente, ofrece una oportunidad propicia para reflexionar sobre ella con calma.

El orden terrenal frente al destino definitivo

Miljan Zivkovic | Shutterstock

En el terreno humano, los seguros, los médicos y los abogados animan a dejarlo todo resuelto para no complicar la vida a quienes se quedan y garantizar que la voluntad personal se cumpla: testamento vital, testamento notarial, entierro pagado y nicho adquirido; todo dispuesto para cuando la vida terrena concluya. Resulta prudente y recomendable facilitar las cosas a la familia, pero es secundario. La verdadera prioridad radica en cuidar el destino definitivo, la dirección final: asegurarse de contar con la entrada al destino donde se aspira llegar y no a otro.

La Iglesia denomina "novísimos" a las cuatro realidades últimas que aguardan a todo hombre: la muerte, el juicio, el infierno y la gloria. Constituyen el desenlace de la existencia y, por esa misma razón, representan lo primordial. Durante siglos, los catecismos, las homilías e incluso las conversaciones familiares los mantuvieron presentes; la preparación para la muerte se asumía como quien dispone un viaje largo.

La importancia del sufragio por el alma

Hoy casi nadie los menciona, y lo que no se nombra acaba pareciendo que no existe. Esa ausencia tiene consecuencias muy concretas. Calculamos con precisión los gastos de aquí, pero rara vez reservamos algo para las misas por nuestra alma. Antes las familias lo daban por hecho y las aseguradoras lo contemplaban. Hoy, con suerte, alguien organiza un funeral y una misa al cabo del año.

Conviene aclarar un punto: el valor de una misa es infinito, y el estipendio es simplemente una ofrenda para el sustento del sacerdote. No se paga la misa, se sostiene a quien la celebra. Por eso, hace falta, tenemos que dejar por escrito que se ofrezcan misas por nuestra alma. Pueden ahorrarnos sufrimientos del purgatorio, y serán precisamente lo que necesitemos cuando este capítulo se acabe.

Hay básicamente tres tipos de misas que podemos encargar:

Misas individuales, para fechas o intenciones concretas.

Misas gregorianas: una serie ininterrumpida de treinta misas consecutivas, considerada una de las intercesiones más solemnes, que antes se aplicaba con frecuencia.

Misas perpetuas: inscripciones en congregaciones donde se reza a diario, de forma perpetua, por los miembros inscritos.



Nada de esto exige grandes sumas ni trámites complicados. Basta con hablarlo con la familia, anotarlo junto al testamento y decir a quién corresponde encargarlo. Tres líneas claras evitan que, en los días confusos del duelo, se olvide lo único que ya no podremos hacer por nosotros mismos.

Dos tareas concretas para este mes

Erik Gonzalez | Shutterstock

Noviembre nos pone por delante dos cosas concretas que hacer. La primera es ganar la indulgencia plenaria visitando un cementerio y rezando por los difuntos. Recordemos que esta indulgencia solo puede aplicarse a las almas del purgatorio, así que es un regalo que no podemos quedarnos para nosotros. Además de la visita, pide confesión, comunión y oración por las intenciones del Papa. Se puede ganar del 1 al 8 de noviembre, de modo que todavía estamos a tiempo.

La segunda es hablar de la muerte en casa. Es esa conversación de sobremesa que no nos apetece y que, precisamente por eso, debemos tener. Llamémosla por su nombre, o mejor, como se le llamaba san Josemaría : nuestra buena amiga. Que en casa sepan cómo queremos reaccionar cuando llegue, qué significa recibir cristiana sepultura,: ser enterrados con los ritos de la Iglesia, con su funeral y oración. Explicar qué es una misa gregoriana, para que cuando haga falta no sea una palabra desconocida.