En el Estadio Centenario, miles de fieles desafiaron el frío para calentarse con la llama de la fe

Cerca de 70 000 personas desafiaron el frío cortante este sábado por la noche para participar en la vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo. Como punto culminante de la visita del Papa León XIV a Uruguay, este encuentro tomó el cariz de una gran fiesta popular y espiritual. En un país profundamente marcado por la secularización, el sucesor de Pedro invitó a los fieles a dar testimonio de su fe con valentía y sin complejos

Copiar el enlace Imprimir el artículo Compartir en :

En el Estadio Centenario se veían gorros, bufandas y anoraks. Un clima casi invernal para este mes de noviembre, justo cuando Uruguay se prepara para entrar en el verano. Sin embargo, las anomalías climáticas relacionadas con el fenómeno de El Niño no desanimaron a las miles de personas que acudieron a recibir al Papa León XIV. En este mítico recinto, construido para la primera Copa Mundial de fútbol en 1930, el frío parecía incluso haber intensificado la calidez del reencuentro.

Hay que decir que la llegada de un Papa a Uruguay es un acontecimiento poco común. La última visita pontificia se remonta a la de Juan Pablo II, hace casi cuarenta años. "Ningún uruguayo esperaba realmente que viniera ahora", confiesa Claudio, un creyente practicante comprometido con dos comunidades de Montevideo y con la Renovación Carismática. Para él, esta visita constituye una "realidad enorme", sobre todo porque el país, relativamente a salvo de los conflictos armados, atraviesa sin embargo profundas dificultades sociales. Menciona en particular la pobreza, el desempleo y la desorientación de una parte de la juventud. "Cuando se le quita la esperanza al ser humano, se le quita algo esencial", opina.

Claudio Cyprien Viet | Aleteia

En esta sociedad, donde la religión ocupa un lugar más discreto que en otros países de América Latina, la presencia del Papa adquiere así un significado especial. Antonio, quien ya había visto a Juan Pablo II durante sus visitas en la década de 1980, no oculta su asombro: "Es sorprendente ver que el Papa comience su gira por América Latina en Uruguay, un país muy pequeño marcado por el laicismo", señala. Una sorpresa que se mezcla con una profunda alegría.

Antonio Cyprien Viet | Aleteia

"Incluso para los no católicos, representa la paz"

Para Martina, una joven voluntaria comprometida con un grupo de devoción a Santa Rita, esta visita bien podría contribuir a un renacimiento espiritual. "Estamos presenciando un renacimiento de la fe en América Latina y en todo el mundo. Existen numerosos movimientos cristianos dinámicos en las parroquias", observa, al tiempo que destaca la presencia de muchos jóvenes entre los voluntarios.

Cyprien Viet | Aleteia

Sofía, estudiante de comunicación en Montevideo, comparte este entusiasmo. "Para los católicos, la visita del Papa es muy importante. Estamos felices de recibirlo", confiesa. Pero también destaca el alcance de esta visita más allá de los fieles: "Incluso para los no católicos, representa la paz", se alegra, al considerar que las palabras del Papa pueden animar a "dejar de lado el egoísmo".

Sofía Cyprien Viet | Aleteia

Recuperar el sentido de una historia en común

El Estadio Centenario es también un símbolo nacional. En este lugar cargado de memoria, donde Uruguay ganó la primera Copa Mundial de fútbol en 1930, las generaciones se reúnen en torno a una historia en común. La reunión, además, ha traspasado las fronteras confesionales. También estuvieron presentes cristianos evangélicos y hermanos judíos. "Estamos abiertos a todos. Todos son bienvenidos", insiste Antonio, feliz de ver que este estadio se convierta en un lugar de encuentro y unidad.

Para Claudio, un cristiano practicante comprometido con dos comunidades de Montevideo y con la Renovación Carismática, esta visita tiene una dimensión casi inesperada. Todavía recuerda el entusiasmo que acompañó la visita de Juan Pablo II, cuando era niño. "Fue una verdadera marea humana en las calles de Montevideo", cuenta. Casi cuarenta años después, valora el alcance de este nuevo encuentro con el sucesor de Pedro. "Ningún uruguayo esperaba realmente que viniera ahora", reconoce, consciente de que el Papa también debe atender numerosas urgencias en el mundo, especialmente en los países desgarrados por los conflictos.

Pero Claudio ve precisamente en esta visita una oportunidad para reavivar la esperanza en su propio país. Menciona sin rodeos las dificultades que atraviesa Uruguay: pobreza, desempleo, malestar entre los jóvenes, pero también los debates sociales en torno al aborto y la eutanasia. Como estudiante de derecho, le preocupa ver cómo se debilitan ciertos valores fundamentales e insiste en la necesidad de proteger la dignidad humana. "Cuando se le quita la esperanza al ser humano, se le empieza a quitar algo esencial", subraya.