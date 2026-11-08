El Papa León XIV preside la Misa en la catedral-basílica de Florida

Aleteia

Lanzado en 2013, Aleteia es un diario gratuito de información en línea. El sitio se publica en seis idiomas (francés, inglés, portugués, español, polaco y esloveno). Cada mes, más de 10 millones de lectores consultan Aleteia a través de su página web, su aplicación y las redes sociales. Aleteia llega a cerca de 50 millones de personas en todo el mundo, lo que la convierte en uno de los medios católicos en línea líderes.