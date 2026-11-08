Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos 12 días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú gracias a nuestros periodistas, en especial a aquellos que viajan junto con el santo padre
El Papa León XIV preside la Misa en la catedral-basílica de Florida
León XIV rindió homenaje a las mujeres «que han preservado la fe y la han transmitido a sus hijos», en su homilía frente a la catedral-basílica de Florida, el 8 de noviembre de 2026. En este tercer y último día de su visita a Uruguay, el Papa instó a los uruguayos a no «esperar a que quienes se han alejado regresen por sí mismos» a la Iglesia.