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En vivo - El Papa León XIV preside la Misa en la catedral-basílica de Florida

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Crédito: DANTE FERNANDEZ | AFP

Pope Leo XIV celebrates a mass in front of the Cathedral Basilica and National Sanctuary of the Virgin of the Thirty-Three, in Florida, 93km north of Montevideo, Uruguay on November 8, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Dante FERNANDEZ / AFP)

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Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos 12 días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú gracias a nuestros periodistas, en especial a aquellos que viajan junto con el santo padre

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El Papa León XIV preside la Misa en la catedral-basílica de Florida

León XIV rindió homenaje a las mujeres «que han preservado la fe y la han transmitido a sus hijos», en su homilía frente a la catedral-basílica de Florida, el 8 de noviembre de 2026. En este tercer y último día de su visita a Uruguay, el Papa instó a los uruguayos a no «esperar a que quienes se han alejado regresen por sí mismos» a la Iglesia.

Pope Leo XIV arrives for a mass at Plaza Asamblea in front of the Cathedral Basilica and National Sanctuary of the Virgin of the Thirty-Three, in Florida, 93km north of Montevideo, Uruguay, on November 8, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
TIZIANA FABI | AFP