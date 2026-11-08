70 000 personas con el Papa en Montevideo

En el legendario Estadio Centenario de Montevideo, León XIV se alegró al ver que los católicos uruguayos "perseveran" a pesar del avance de la secularización en el país, el 7 de noviembre de 2026. Durante una vigilia de oración que concluyó el segundo día de su viaje apostólico a Sudamérica, el Papa se pronunció en contra de la idea de que la fe pueda permanecer "confinada a la esfera privada, como si no tuviera nada que aportar a la vida comunitaria".

En una sociedad secularizada, el Papa instó a jóvenes y grandes a no conformarse "con una vida simplemente aceptable, ni con una fe rutinaria que se contente con lo mínimo"

El Estadio Centenario, sede de esta vigilia de oración, fue construido para la primera edición de la Copa Mundial de la FIFA en 1930. Ha sido declarado "monumento del fútbol mundial" por la FIFA. Alrededor de 70.000 personas se congregaron allí el sábado por la noche en un ambiente muy cálido, un marcado contraste con el frío intenso, bastante inusual para esta época del año en Uruguay.

Numerosos jóvenes y fieles de todas las generaciones estuvieron presentes, reflejando la diversidad de la sociedad uruguaya. Las banderas venezolanas, peruanas y argentinas también evidenciaron el carácter multinacional de Montevideo, cuya relativa prosperidad y estabilidad atraen a muchos trabajadores del resto de Latinoamérica.

La pequeña comunidad católica local también se beneficia del apoyo de figuras religiosas extranjeras, como la hermana Mariel, una monja de la Congregación Argentina de las Adoradoras de la Virgen, que llegó al estadio con estudiantes de la escuela que dirige su congregación en Uruguay. «Al escuchar lo que el Papa quiere decirnos, queremos comprender lo que el Señor quiere para este país», declaró a I.MEDIA , considerando este encuentro como «una maravillosa oportunidad para compartir la fe».

Los testimonios presentados ante el Papa durante la vigilia ofrecieron una perspectiva de esperanza frente a los desafíos que enfrenta la sociedad uruguaya, cuyas vulnerabilidades no fueron ignoradas. Entre los temas abordados se encontraban la disminución del número de matrimonios, el descenso de la natalidad, la legalización del aborto y la eutanasia, y el aumento de los suicidios y los problemas de salud mental.

En su discurso, el Papa se centró en «el auge de la secularización», un fenómeno que experimentan «muchas comunidades cristianas». Uruguay es considerado el país más secularizado de Sudamérica, debido en gran medida a su secularismo, similar al modelo francés. León XIV lamentó que la fe ya no se transmita «con la misma naturalidad que antes» y que el número de personas indiferentes a la religión «siga creciendo».

Los creyentes uruguayos “han tenido que aprender a vivir y proclamar su fe en este contexto”, señaló. Por eso, “su experiencia” puede ser valiosa para otras comunidades alrededor del mundo “que están empezando a descubrir […] lo que significa ser una minoría”.

Ser pequeño no significa ser insignificante

TIZIANA FABI | AFP

No obstante, el pontífice expresó su alegría porque, en estas circunstancias, «algunos perseveran», citando como ejemplos a padres «que rezan con sus hijos», maestros que «se esfuerzan por vivir y dar testimonio de su fe» y sacerdotes «que viajan largas distancias para llevar los sacramentos a los fieles». Insistió en que «no debemos equiparar la pequeñez con la insignificancia».

Con energía y firmeza, León XIV denunció a quienes desean mantener la fe «confinada al ámbito privado, como si no tuviera nada que aportar a la vida comunitaria». «Cuando se pretende construir un mundo sin Dios, se corre el riesgo de privar a la humanidad de cualquier lugar», advirtió el Papa.

«Al verte, se puede despertar el deseo y la búsqueda de Dios» en personas que «nunca han pisado una iglesia» o «que ni siquiera saben si creen en Dios», afirmó León XIV. Con este fin, el Papa animó a los católicos uruguayos a reflejar la «luz de Cristo» en sus vidas.

No tengas miedo de " para siempre "

El pontífice peruano-estadounidense pronunció un apasionado discurso a favor del matrimonio, animando a los jóvenes a dar el paso y a no temer al compromiso eterno. Instó a las parejas casadas a ampliar sus familias, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga. Asimismo, exhortó a quienes sienten la vocación de dejarlo todo por el sacerdocio o la vida consagrada a no ignorar esa voz.

«No se conformen con una vida simplemente aceptable, ni con una fe rutinaria que se contente con lo mínimo», dijo el jefe de la Iglesia Católica a su audiencia. Con un tono similar al de Juan Pablo II, exhortó a todos a no conformarse con la «mediocridad», sino a entregarse «por completo» a Cristo, lo que provocó un aplauso entusiasta.