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70 000 personas con el Papa en Montevideo

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Crédito: RODRIGO ARANGUA | AFP

Pope Leo XIV blesses a child from the popemobile upon his arrival for a prayer vigil at the Centenario Stadium in Montevideo on November 7, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay on November 6, to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Rodrigo ARANGUA / AFP)

En una sociedad secularizada, el Papa instó a jóvenes y grandes a no conformarse "con una vida simplemente aceptable, ni con una fe rutinaria que se contente con lo mínimo"

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En el legendario Estadio Centenario de Montevideo, León XIV se alegró al ver que los católicos uruguayos "perseveran" a pesar del avance de la secularización en el país, el 7 de noviembre de 2026. Durante una vigilia de oración que concluyó el segundo día de su viaje apostólico a Sudamérica, el Papa se pronunció en contra de la idea de que la fe pueda permanecer "confinada a la esfera privada, como si no tuviera nada que aportar a la vida comunitaria".

NICOLAS GARRIDO | AFP