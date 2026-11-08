70 000 personas con el Papa en Montevideo

En una sociedad secularizada, el Papa instó a jóvenes y grandes a no conformarse "con una vida simplemente aceptable, ni con una fe rutinaria que se contente con lo mínimo"
En el legendario Estadio Centenario de Montevideo, León XIV se alegró al ver que los católicos uruguayos "perseveran" a pesar del avance de la secularización en el país, el 7 de noviembre de 2026. Durante una vigilia de oración que concluyó el segundo día de su viaje apostólico a Sudamérica, el Papa se pronunció en contra de la idea de que la fe pueda permanecer "confinada a la esfera privada, como si no tuviera nada que aportar a la vida comunitaria".