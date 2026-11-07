¿Y si este año tus regalos fueran algo más que dinero?

¿Podrían las parábolas que hemos estado escuchando en las últimas semanas en la misa arrojar algo de luz sobre nuestros presupuestos y planes para esta temporada festiva?

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A medida que se acerca la temporada de regalar, darse cuenta de la falta de recursos económicos puede ser un golpe muy duro. Nos vienen a la mente tantas personas a las que nos gustaría darles regalos, especialmente si uno de tus "lenguajes del amor" es dar regalos. ¡Pero para muchos de nosotros, el presupuesto no se acerca ni de lejos a esa larga lista de seres queridos!

A veces la cartera está realmente vacía, y quien quiere hacer un regalo se siente un poco desanimado o incluso desesperado ante la situación. Recientemente, las lecturas del Evangelio en la misa se centraron en el perdón a nuestros prójimos, la parábola del siervo implacable, la parábola de los labradores malvados y el dar al César lo que es del César; estos pasajes de las Escrituras pueden arrojar algo de luz sobre nuestra forma de hacer regalos, como:

1 El perdón a nuestros vecinos

Miljan Zivkovic | shutterstock

Una costumbre típica de las fiestas es llevar algún postre casero a nuestros vecinos, y aunque esto suele ser más económico que comprar regalos, si tienes poco tiempo o poco dinero, es posible que esta opción tampoco sea viable. Pero, ¿qué tal un regalo más profundo, aunque sea oculto, para nuestros vecinos? ¿Qué tal el perdón? Cuando Pedro pregunta: "Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí, y yo le perdonaré? ¿Hasta siete veces? Jesús le respondió: 'No te digo siete veces, sino setenta veces siete'" (Mt 18, 21-22).

Puede parecer que el perdón no cuenta como un regalo —especialmente si estás pensando: "Pero yo no le guardo rencor a mi vecino". Y ellos nunca verían ese regalo. Sin embargo, a menudo no evaluamos verdaderamente nuestros pensamientos acerca de los demás. Es posible que emitamos pequeños juicios sobre su situación económica, cómo se ocupan de sus seres queridos o cómo crían a sus familias. ¿Qué tal si en esta época, cuando esos momentos fugaces nos vengan a la mente, los convirtamos en un momento de oración?

2 Da lo mejor que puedas

Aunque muchos de nosotros sentimos que, en términos económicos, no tenemos lo suficiente, debemos recordar que un par de pesos pueden llegar muy lejos cuando se trata de ayudar a los demás. Piensa en cuando te piden cambio en la tienda, o en la invitación a redondear al dólar siguiente y donar nuestros centavos a diversas causas, a menudo para la investigación de avances médicos. Muchas de las obras misioneras empezaron con tan solo unos cuantos pesos.

Lo más probable es que descartemos nuestros pesos por considerarlos muy poco para ayudar a los demás, o que nos dé vergüenza no poder dar más, pero ¿preferiríamos perder a nuestras organizaciones favoritas por culpa de nuestro orgullo? Es mucho mejor dar un poco que nada en absoluto.

Al final, descubrirás que estas pequeñas ofrendas son las que tienen un impacto más poderoso, ya sea a través del sacrificio personal de prescindir de una taza de café para donar ese dinero a nuestra causa u organización favorita, o al dedicar nuestro tiempo a los demás. Ya sea la oración o las monedas, todo cuenta a los ojos de Dios.

3 Los labradores malvados

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La parábola más impactante de todas, "La parábola de los labradores malvados", que se encuentra en Mateo 21, 33-46, es difícil de imaginar. ¿Quién se atrevería a acercarse a la casa del rey y matar a su hijo? Y, sin embargo, nos damos cuenta de que hemos hecho precisamente eso cuando vemos a Jesús en la cruz. Dar de nosotros mismos, hacer pequeños sacrificios, es lo que verdaderamente honra esta época de regalos.

Cuando el dinero escasea, busca la manera de aprovechar lo que tienes. Si tienes un teléfono que funcione, úsalo para llamar a cada persona a quien te gustaría enviarle un mensaje. Elige a una persona por día durante el Adviento. Si te preocupa no tener suficiente comida en la mesa para que tu familia disfrute, tu regalo puede ser privarte del último trozo de pastel o de una segunda porción.