León XIV en Uruguay: ¿Cómo evangelizar en una sociedad secularizada?

El primer día de su viaje a Uruguay, tras reunirse con el presidente Yamandú Orsi y los líderes del país en la Plaza Independencia, el Papa subió a un carrito de golf y recorrió el centro de la capital al caer la noche, acompañado por el ritmo frenético de los tambores tradicionales y los vítores entusiastas de la multitud. Deteniéndose primero frente al Ayuntamiento, recibió simbólicamente las llaves de la ciudad de manos del alcalde, antes de dirigirse a la cercana Catedral de la Inmaculada Concepción. Esta catedral alberga, entre otras cosas, la pila bautismal donde fue bautizado José Gervasio Artigas, líder del movimiento independentista.

"Que, al ver cómo nos acercamos a quienes sufren, se pregunten de dónde proviene este amor". Este fue el consejo que León XIV dio al clero y a los religiosos uruguayos, inmersos en una sociedad secularizada, durante un encuentro el 6 de noviembre de 2026 en la Catedral de Montevideo. Aprovechó la ocasión para animar a los obispos de todo el mundo a organizar oraciones y ayunos para reavivar las vocaciones.

TIZIANA FABI | AFP

Durante un servicio de oración con los consagrados del país —incluidos todos los obispos—, el Papa advirtió que el corazón humano "adopta la forma de aquello que ama". A continuación, invitó a todos a examinar su conciencia respecto a los apegos a ídolos "de oro y plata, pero […] desprovistos de vida". Explicó que este apego puede manifestarse como "una obra que consideramos nuestra", la búsqueda de "reconocimiento" o "la tranquilidad que proviene de tener el control".

El ex misionero en Perú compartió con su audiencia "uno de los secretos de la evangelización: ser como Aquel a quien proclamamos". Hizo un llamado a sacerdotes y religiosos para que reflejen el amor de Dios en una sociedad "donde muchos de nuestros contemporáneos apenas conocen a Jesucristo". Uruguay, donde el 36% de la población se identifica como católica, es uno de los países más secularizados de América Latina.

"Que, al ver cómo miramos a los demás, cómo los escuchamos o cómo nos acercamos a quienes sufren, se pregunten de dónde proviene este amor", continuó León XIV. El jefe de la Iglesia Católica explicó que la "semejanza con Cristo" también madura "en las dificultades", que enseñan la "perseverancia". "¡Qué hermosas son estas manos que han envejecido haciendo el bien!", añadió, rindiendo homenaje a los ancianos que se han dejado moldear por Dios a lo largo de los años.

Vocaciones: El llamamiento del Papa a todos los obispos del mundo

En su discurso, León XIV citó como ejemplo un movimiento de oración por las vocaciones que había comenzado en Montevideo dos años antes. En 2024, los fieles iniciaron jornadas de oración y ayuno porque el seminario interdiocesano no tenía nuevos candidatos. "Y hoy damos gracias porque varios jóvenes han comenzado su camino en el seminario y en la vida consagrada, y están entre nosotros", se alegró el pontífice.

El Papa número 267 expresó su esperanza de que esta experiencia se extendiera a toda la Iglesia. "Invito a mis hermanos obispos de todo el mundo a promover, en sus diócesis, jornadas de oración y ayuno para el aumento de las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada", exhortó, haciendo también un llamado a la movilización de las familias. "Dios escucha la oración de su pueblo", prometió.

Al finalizar la celebración, el Papa se retiró a la Nunciatura Apostólica —la embajada del Vaticano— en la capital, donde se hospeda durante su visita. Mañana, 7 de noviembre, en su segundo día en Uruguay, volará a la ciudad de Paysandú, donde celebrará la Misa. Luego regresará a Montevideo para reunirse con los frailes agustinos —su congregación—, visitar una parroquia en un barrio desfavorecido de la capital, reunirse con representantes de la comunidad educativa y participar en una vigilia de oración con jóvenes en el Estadio Centenario.

El primer día del Papa en Uruguay en imágenes: