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León XIV en Uruguay: ¿Cómo evangelizar en una sociedad secularizada?

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Crédito: PABLO PORCIUNCULA | AFP

Pope Leo XIV celebrates vespers with bishops, priests, deacons and religious men and women at the Metropolitan Cathedral of Montevideo on November 6, 2026. Pope Leo XIV arrived in Uruguay to start an ambitious 11-day tour of South America, which will continue with visits to Argentina and Peru, just a few weeks after undergoing surgery for lung cancer. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

En su primer día de viaje apostólico, León XIV aconsejó al clero y a la comunidad religiosa para evangelizar en una sociedad secularizada

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"Que, al ver cómo nos acercamos a quienes sufren, se pregunten de dónde proviene este amor". Este fue el consejo que León XIV dio al clero y a los religiosos uruguayos, inmersos en una sociedad secularizada, durante un encuentro el 6 de noviembre de 2026 en la Catedral de Montevideo. Aprovechó la ocasión para animar a los obispos de todo el mundo a organizar oraciones y ayunos para reavivar las vocaciones.

El primer día de su viaje a Uruguay, tras reunirse con el presidente Yamandú Orsi y los líderes del país en la Plaza Independencia, el Papa subió a un carrito de golf y recorrió el centro de la capital al caer la noche, acompañado por el ritmo frenético de los tambores tradicionales y los vítores entusiastas de la multitud. Deteniéndose primero frente al Ayuntamiento, recibió simbólicamente las llaves de la ciudad de manos del alcalde, antes de dirigirse a la cercana Catedral de la Inmaculada Concepción. Esta catedral alberga, entre otras cosas, la pila bautismal donde fue bautizado José Gervasio Artigas, líder del movimiento independentista.