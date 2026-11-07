León XIV en Uruguay: ¿Cómo evangelizar en una sociedad secularizada?

En su primer día de viaje apostólico, León XIV aconsejó al clero y a la comunidad religiosa para evangelizar en una sociedad secularizada
"Que, al ver cómo nos acercamos a quienes sufren, se pregunten de dónde proviene este amor". Este fue el consejo que León XIV dio al clero y a los religiosos uruguayos, inmersos en una sociedad secularizada, durante un encuentro el 6 de noviembre de 2026 en la Catedral de Montevideo. Aprovechó la ocasión para animar a los obispos de todo el mundo a organizar oraciones y ayunos para reavivar las vocaciones.
El primer día de su viaje a Uruguay, tras reunirse con el presidente Yamandú Orsi y los líderes del país en la Plaza Independencia, el Papa subió a un carrito de golf y recorrió el centro de la capital al caer la noche, acompañado por el ritmo frenético de los tambores tradicionales y los vítores entusiastas de la multitud. Deteniéndose primero frente al Ayuntamiento, recibió simbólicamente las llaves de la ciudad de manos del alcalde, antes de dirigirse a la cercana Catedral de la Inmaculada Concepción. Esta catedral alberga, entre otras cosas, la pila bautismal donde fue bautizado José Gervasio Artigas, líder del movimiento independentista.