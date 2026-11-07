Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos 12 días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú gracias a nuestros periodistas, en especial a aquellos que viajan junto con el santo padre
La primera homilía del Papa en América
Tras haber llegado el día anterior a Montevideo, el pontífice estadounidense celebró la misa el sábado por la mañana en Paysandú, una importante ciudad del occidente uruguayo. León XIV pidió a los 40,000 fieles presentes que reflexionaran sobre tres símbolos locales: el puente que conecta el país con Argentina, las numerosas palmeras que crecen en la región y el mate, una bebida popular en Latinoamérica.
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León XIV celebra la Santa Misa en Paysandú
La fe es "parte integral del pueblo uruguayo" y es "necesario transmitirla a las futuras generaciones", afirmó el Papa León XIV durante la primera misa pública de su viaje a Sudamérica, a la que asistieron 40,000 fieles.
En su homilía, León XIV rindió homenaje al beato Jacinto Vera, cuyo gran retrato se exhibía tras el altar. Este obispo uruguayo del siglo XIX había desplegado su celo pastoral en todas direcciones, sin escatimar sacrificios. "Viajaba a caballo para visitar a los enfermos, a pesar de las grandes distancias, los peligros del camino y las inclemencias del tiempo", citó como ejemplo. El papa número 267 animó a todos a perpetuar el legado de estos sembradores del Evangelio.
León XIV invitó a reflexionar sobre los símbolos que caracterizan a la región y ayudan a reflexionar sobre el tesoro de la fe. Además, animó a los cristianos del país a continuar con entusiasmo la misión de evangelización, antes de pedir a Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, que velara por el pueblo uruguayo.
¡León ya está en Paysandú!
El pequeño avión militar que transportaba al Papa León XIV aterrizó a las 9:32 a. m. del 7 de noviembre de 2026 en el Aeropuerto Internacional General de Brigada Tydeo Larre Borges de Paysandú.
En esta ciudad del oeste de Uruguay, el pontífice tiene previsto celebrar la misa en el Parque. Regresará a Montevideo a primera hora de la tarde.
León XIV dejó Montevideo con destino a Paysandú
El Papa partió del Aeropuerto Internacional de Montevideo aproximadamente a las 8:30 a. m. con destino a Paysandú. El vuelo de 45 minutos cubrió los 333 kilómetros que separan la capital uruguaya de esta ciudad del oeste del país
Este viaje matutino le permite reunirse con personas del interior del país, así como con numerosos brasileños y argentinos de regiones vecinas.