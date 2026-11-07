En el primer día de su extensa gira por Latinoamérica, el Papa León XIV pisó suelo uruguayo este viernes, un país marcado por una fuerte tradición secular pero que brindó una cálida bienvenida al Obispo de Roma

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"Les anuncio una gran alegría". El rostro sonriente de León XIV, acompañado del lema de su viaje a Uruguay, se exhibe por doquier en Montevideo, desde paradas de autobús hasta televisores, incluyendo carteles colocados espontáneamente en ventanas y balcones. Y en esta sociedad, a menudo descrita como secular e individualista, el Papa ha venido, en efecto, a traer "una gran alegría".

TIZIANA FABI | AFP

A lo largo de todo el trayecto desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad, a pesar del clima fresco y nublado, grupos de jóvenes y mayores se congregaron para ver pasar la caravana que transportaba a este ilustre invitado, cuya presencia representa una oportunidad única —fuera del Mundial— para mostrar al resto del mundo este país de tamaño modesto, cuatro veces más pequeño que Bélgica en términos de población.

"León, tu presencia es una caricia del cielo"

Banderas y globos con los colores de Uruguay y el Vaticano iluminaban las calles de Montevideo, y algunos transeúntes exhibían abiertamente carteles con mensajes que en otras circunstancias se considerarían extravagantes. "Señor, perdónanos todos nuestros pecados", oraba un hombre, aparentemente pidiendo la redención de su pueblo. Una pancarta desplegada en el balcón de un edificio cerca del palacio presidencial proclamaba un mensaje esperanzador y poético: "León, tu presencia es una caricia del Cielo".

Cyprien Viet | Aleteia

En la Plaza de la Independencia, durante la ceremonia ante las autoridades civiles del país, el extenso discurso del presidente uruguayo fue interrumpido por gritos cada vez más intensos de "¡Papa León! ¡Papa León! ¡Papa León! ". Estos gritos expresaban una sed de un mensaje de vida y paz, libre de cualquier manipulación política.

Para Elvira, una joven contadora, esta visita papal es "una gran alegría". "Los católicos se enorgullecen de recibir al Papa León XIII, a pesar de que Uruguay es un país muy secular". Los nombres de los santos han sido retirados de los espacios públicos, pero en los senderos de la Plaza de la Constitución que conducen a la catedral, decenas de niños, invitados por sus catequistas, se habían disfrazado de santos y recibieron a la delegación vaticana con gran júbilo. Pequeños Juan Pablo II y pequeñas Madres Teresa se mezclan con santos más inesperados, como Santa Celine de Laon, fallecida en el año 464, madre del obispo San Remigio.

Cyprien Viet | Aleteia

"Ciertamente, el gobierno es laico, ¡pero el país en su conjunto no lo es! En realidad, muchos uruguayos son católicos"

Susana, una uruguaya de sesenta y tantos años, señala que "si bien el gobierno es laico, ¡el país en su conjunto no lo es! En realidad, muchos uruguayos son católicos", afirma esta mujer que también asistió a la última visita papal a Montevideo, la de Juan Pablo II en 1988. "Esta vez, el contexto es diferente, pero realmente necesitábamos recibir la visita de un papa. Es una ayuda muy importante para que los creyentes permanezcan en la fe", explica.

TIZIANA FABI | AFP