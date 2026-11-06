¿Qué nos dice la «lucidez terminal» sobre el alma humana?

Justo antes de morir, muchos enfermos de Alzheimer o pacientes con lesiones cerebrales recuperan la conciencia, la memoria y la personalidad. ¿Es esto posible sin la intervención del alma?

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Los médicos y las familias relatan historias similares: una persona sumida desde hace años en la demencia, que ni siquiera reconoce a sus seres más cercanos, de repente vuelve a la vida. Sonríe, habla con frases completas, pregunta por los hijos, recuerda el pasado. Y luego —al cabo de una hora, a veces en un día— fallece.

Este fenómeno, denominado "lucidez terminal", lleva mucho tiempo intrigando a científicos y personas de fe. Recientemente también se ha convertido en el argumento de un popular ensayo de Charles Murray, publicado en el "Wall Street Journal", en el que se pregunta si el ser humano es algo más que su cerebro.

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La neurobiología en un callejón sin salida

Desde una perspectiva puramente materialista, esos "despertares" no tienen sentido. Un cerebro dañado por la enfermedad de Alzheimer o un ictus no debería recuperar de repente su pleno funcionamiento; sería como si un corazón sin sangre volviera a latir.

Sin embargo, los casos documentados de lucidez terminal se multiplican. El psicólogo austriaco Alexander Batthyány, catedrático de la Universidad de Viena y director del Instituto Viktor Frankl de Logoterapia de dicha universidad, lleva más de una década recopilando datos sobre este fenómeno. Su base de datos contiene varios cientos de episodios descritos, a menudo procedentes de hospicios y residencias de ancianos. Muchos de ellos han sido confirmados por el personal médico y los familiares.

En 2020, Batthyány, junto con sus colaboradores, publicó un análisis en la revista "Psychology of Consciousness: Theory, Research, and Practice", en el que señalaba que, en una gran parte de los casos, se trataba de personas cuyas funciones cognitivas se habían "perdido de forma permanente según todos los criterios neurológicos conocidos". Sin embargo, poco antes de la muerte, la conciencia regresa.

Para muchos investigadores, estos momentos son una señal de que en el ser humano existe algo más que la mera materia: una forma de conciencia independiente del cerebro, a la que la tradición denomina "alma".

¿Puede la ciencia explicarlo?

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Algunos neurólogos no se dan por vencidos. Sugieren que la demencia quizá no destruya por completo las estructuras responsables de la conciencia, sino que simplemente las bloquee. Al final de la vida, como consecuencia de cambios químicos o eléctricos en el cerebro, estos circuitos pueden "fallar" momentáneamente.

A veces se observan fenómenos similares en pacientes que han sufrido traumatismos craneoencefálicos: medicamentos como el zolpidem pueden provocar "milagros" efímeros de recuperación de la conciencia. ¿Es posible, pues, que la biología ofrezca un último destello antes de apagarse?

La frontera entre la ciencia y el misterio