Aprender a regular tus emociones es el primer paso para enseñar a tus hijos a gestionar las suyas. Descubre cómo lograrlo en familia con ayuda de una especialista infantil

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Si tienes hijos pequeños, seguramente se han presentado momentos de berrinches, llanto y frustración en los que nadie sabe cómo reaccionar; y mientras tanto, tus propias emociones también comienzan a desbordarse.

Acompañar las emociones de un niño no siempre es sencillo, especialmente cuando todavía está aprendiendo a reconocerlas y gestionarlas. Entonces, ¿cómo puedes ayudar a tu hijo a recuperar la calma, sin perder la tuya? La respuesta comienza por comprender que la regulación emocional también se aprende en familia y que el ejemplo de los padres es un espejo para ellos durante este proceso.

Comprendiendo las emociones del pequeño

Halfpoint | Shutterstock

Entrevistamos a la psicóloga infantil Sonia Rivera, quien detalló que el punto de partida es la comprensión de la corteza prefrontal, misma que llega a su maduración hasta los 25 años.

"La infancia opera principalmente bajo instintos de supervivencia y requiere que la persona adulta actúe como mediadora o freno".

Sin embargo, la experta recalca que hablar sobre la autorregulación dentro de la educación es un tema nuevo. Según menciona, es en la cotidianidad donde los padres se dan cuenta de que deben gestionar su paciencia y moldear conductas -con la ayuda de un terapeuta si es necesario-.

¿Cómo puedo regular las emociones para educar?

La especialista aclara que, antes de empezar a trabajar sobre las emociones de los niños, es necesario comenzar por las propias, a través de técnicas concretas para evitar el desborde emocional.

1 Contacto visual

Sonia recomienda mantener la vista a la altura de los ojos del menor para lograr un trato más consciente y personal.

2 Tono de voz neutral

No elevar el tono de voz ante un momento de enojo o berrinche. Por el contrario, las palabras deben mantener un tono neutro que le permita al menor percibir mejor el mensaje.

3 Describir los hechos

Cuando llegue el momento de llamar la atención a tu hijo, no comiences señalando o emitiendo juicios, mejor explica el suceso y el motivo por el cuál estás hablando con él, permite que también el niño comparta su perspectiva, antes de pensar que lo hizo adrede. Recuerda que apenas está conociendo sus emociones.

4 No aplicar la ley del hielo

Cuando el niño cometa un error o no haga lo que le pediste -como recoger sus juguetes- "no lo ignores, esto solo generará confusión en él y sentirá rechazo, desencadenando un apego insano", explicó Rivera.

5 Mantén las consecuencias acordadas

Escuchar y acompañar a los hijos, no significa que no deba haber consecuencias, estas deben mantenerse. Sin embargo, ante la frustración que éstas traen, la experta pide a los padres ofrecer opciones limitadas -como un abrazo, música o alguna otra actividad- para que el menor elija cómo ser acompañado. Esto valida su enojo y ofrece herramientas prácticas de descarga.

Reparar también educa

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Ahora, ¿qué pasa si perdiste la paciencia con tu pequeño y terminaste regañando o gritando? La psicóloga infantil propone reparar el vínculo con el menor. Esta actitud desmiente el viejo mito de que pedir perdón a un hijo, cuando es necesario, disminuye la autoridad, pues sucede al contrario: "Enseña a los menores que las personas adultas también se equivocan”.

Comienza descargando tus emociones con alguna técnica de relajación y después acércate al pequeño y ofrece una disculpa, Sonia destaca que "se debe modelar la disculpa y reparar el daño de la misma manera que se exige a la infancia". Es decir, "describiendo los hechos por los que te molesto, ni culparte destructivamente".

La mejor lección está en el ejemplo