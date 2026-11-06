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En vivo - León XIV rumbo a Uruguay

2 min de lectura
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Crédito: FILIPPO MONTEFORTE | AFP

Pope Leo XIV waves as he boards his plane heading to Montevideo for a 12 days visit to Uruguay, Argentina and Peru, at Rome’s Fiumicino airport on November 6, 2026. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)

Datos esenciales

Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos 12 días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú gracias a nuestros periodistas, en especial a aquellos que viajan junto con el santo padre

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El secularizado Uruguay se prepara para recibir a León XIV

Con una superficie de 176.000 km² y una población de poco más de 3,5 millones de habitantes, de los cuales casi dos millones viven en Montevideo, Uruguay es un pequeño país situado entre Brasil y Argentina, pero que ha desarrollado una identidad propia.

A nivel internacional, Uruguay se ha consolidado en los últimos años gracias a una política muy progresista, reflejo del declive de la influencia católica. En 2013, la influyente revista británica The Economist lo nombró "País del Año", elogiando notablemente la legalización del cannabis y la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Conoce más en este artículo de Aleteia:

El avión de León XIV ha despegado rumbo a Uruguay

El avión del Papa León XIV despegó a las 7:05 de la mañana del 6 de noviembre de 2026 del aeropuerto Fiumicino de Roma, con destino al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco, en Uruguay. Esta fue la primera etapa de su sexto viaje apostólico como pontífice, una gira de doce días que también lo llevará a Argentina y Perú, su país de adopción.

En total, 83 periodistas de periódicos, televisión, radio y agencias de noticias que representan a numerosos medios de comunicación internacionales, incluido el corresponsal de I.MEDIA , acompañan al pontífice durante su viaje por el subcontinente.

HANDOUT | AFP

La comitiva papal incluye al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, el "número dos" del Vaticano, al cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, y al arzobispo Filippo Iannone, prefecto del Dicasterio para los Obispos.

A bordo del Airbus A330-900 de la aerolínea italiana ITA Airways, el Papa recorrerá 11.123 km para llegar a la capital uruguaya, en un vuelo programado de 13 horas y 30 minutos. Sobrevolará seis países: Italia, Francia, Argelia, Mauritania, Senegal y Brasil, antes de aterrizar a las 4:30 hora local , 1:30 pm en el centro de México

FILIPPO MONTEFORTE | AFP