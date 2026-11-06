Bienvenido a la cobertura en vivo de Aleteia en español. Durante los próximos 12 días encontrarás información de primera mano sobre el viaje apostólico de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú gracias a nuestros periodistas, en especial a aquellos que viajan junto con el santo padre
El secularizado Uruguay se prepara para recibir a León XIV
Con una superficie de 176.000 km² y una población de poco más de 3,5 millones de habitantes, de los cuales casi dos millones viven en Montevideo, Uruguay es un pequeño país situado entre Brasil y Argentina, pero que ha desarrollado una identidad propia.
A nivel internacional, Uruguay se ha consolidado en los últimos años gracias a una política muy progresista, reflejo del declive de la influencia católica. En 2013, la influyente revista británica The Economist lo nombró "País del Año", elogiando notablemente la legalización del cannabis y la introducción del matrimonio entre personas del mismo sexo.
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El avión de León XIV ha despegado rumbo a Uruguay
El avión del Papa León XIV despegó a las 7:05 de la mañana del 6 de noviembre de 2026 del aeropuerto Fiumicino de Roma, con destino al aeropuerto internacional de Montevideo-Carrasco, en Uruguay. Esta fue la primera etapa de su sexto viaje apostólico como pontífice, una gira de doce días que también lo llevará a Argentina y Perú, su país de adopción.
En total, 83 periodistas de periódicos, televisión, radio y agencias de noticias que representan a numerosos medios de comunicación internacionales, incluido el corresponsal de I.MEDIA , acompañan al pontífice durante su viaje por el subcontinente.
La comitiva papal incluye al cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, el "número dos" del Vaticano, al cardenal Luis Antonio Tagle de Filipinas, proprefecto del Dicasterio para la Evangelización, y al arzobispo Filippo Iannone, prefecto del Dicasterio para los Obispos.
A bordo del Airbus A330-900 de la aerolínea italiana ITA Airways, el Papa recorrerá 11.123 km para llegar a la capital uruguaya, en un vuelo programado de 13 horas y 30 minutos. Sobrevolará seis países: Italia, Francia, Argelia, Mauritania, Senegal y Brasil, antes de aterrizar a las 4:30 hora local , 1:30 pm en el centro de México