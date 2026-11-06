Inicia fase romana de los Siervos de Dios Jesús y Dolores Sierra

Luego de enviar a Roma las cajas con la información recabada en la fase diocesana de los Siervos de Dios hermanos Sierra, ha iniciado la fase romana

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El largo proceso para determinar la santidad de una persona comienza en la Diócesis de origen y continúa en Roma. Existe una serie de pasos y documentación que debe cumplirse para que el procedimiento finalice con éxito. Por supuesto, es Dios quien guía el discernimiento de los expertos teólogos.

En el caso de la causa de canonización de los Siervos de Dios Jesús y Dolores Sierra Vera, originarios de la Cañada de Caracheo en el Estado de Guanajuato, México, concluyó la fase diocesana y se enviaron a Roma las cajas con las actas y toda la información recabada.

La delegación de la Diócesis de Celaya con el postulador y el actor de la causa de los Siervos de Dios hermanos Sierra Vera. Diócesis de Celaya

Apertura de las cajas

El 5 de noviembre, en las redes sociales de la Catedral de Celaya, se publicó el aviso de que en el Dicasterio para las Causas de los Santos, en Roma, "se llevó a cabo la apertura de las actas correspondientes a la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización de los Hermanos Sierra Vera".

De acuerdo con las Normas para los Postuladores, "el Postulador participa en la apertura de las actas, en la que también podrán estar presentes otras personas interesadas."

En esta caso estuvieron presentes el canciller Federico Favero, el Postulador Romano de la causa, Fray Josef Sciberras, O.S.A., el Pbro. Adolfo Manzano León, párroco de la Cañada de Caracheo - actor de la causa - y una pequeña delegación de la Diócesis de Celaya.

Posteriormente, la delegación fue recibida en audiencia por el Cardenal Marcello Semeraro, Prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos.

La delegación de la Diócesis de Celaya con el cardenal Marcello Semeraro, Prefecto, Congregación para las Causas de los Santos. Diócesis de Celaya

Un paso adelante y seguir orando

El padre Adolfo Manzano dijo a Aleteia que "se inició el acto con una oración en el oratorio del Dicasterio para la Causa de los Santos", momento de gran relevancia porque "este acontecimiento representa un paso significativo en el camino de la causa, que continúa ahora su estudio en la Santa Sede, conforme a los procedimientos establecidos por la Iglesia", como se ha descrito en las redes de la Catedral.

El siguiente paso, de acuerdo a las Normas para el Postulador, es que "una vez encuadernadas las actas del Proceso, el Postulador remite la solicitud al Prefecto, pidiéndole que se estudie la validez jurídica".

De ese estudio dependerá si el proceso continúa sin problema o si se detecta alguna anomalía, notificando al Postulador para que dé solución a las observaciones.