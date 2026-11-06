Esta mártir japonesa era una laica agustina

Santa Magdalena de Nagasaki fue una terciaria agustina, de la misma familia religiosa que el Papa León XIV, y fue martirizada por su fe en el siglo XVII

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A lo largo de los siglos ha habido muchos mártires en Japón, ya que los gobernantes no veían con buenos ojos a quienes profesaban la religión cristiana e intentaban erradicar su influencia en el país. A pesar de esa dura persecución, muchos cristianos estaban dispuestos a arriesgar sus vidas por Jesucristo, negándose a renunciar a su religión, incluso cuando se les amenazaba con la muerte.

Santa Magdalena de Nagasaki fue una de esas cristianas, ya que fue martirizada en el siglo XVII a la tierna edad de 23 años. No tuvo miedo de proclamar su fe y no se escondió cuando los perseguidores vinieron a matarla.

Terciario agustino

Santa Magdalena nació en 1611 cerca de Nagasaki y era hija de padres cristianos. Desde muy joven se sintió atraída por la Orden de los Agustinos y recibió orientación espiritual de Francisco de Jesús Terrero y Vicente de San Antonio Simoens. Estos dos sacerdotes la guiaron y la llevaron a una relación más profunda con Cristo.

Con el tiempo, se convirtió en terciaria agustina, lo que significa que seguía viviendo en el mundo, pero seguía la espiritualidad agustina. Nunca se casó, pero tampoco ingresó en ningún convento.

Santa Magdalena enseñaba catecismo a los niños y repartía limosnas a los pobres. Más tarde, sus dos directores espirituales fueron martirizados, por lo que buscó a otros dos agustinos para que la guiaran.

En aquella época, muchos eran asesinados por su fe, pero en lugar de rehuir la persecución, Santa Magdalena se entregó voluntariamente a las autoridades civiles, proclamando su cristianismo.

Poco después fue martirizada por su fe en el año 1634. Finalmente fue canonizada en 1987 junto con San Lorenzo Ruiz por San Juan Pablo II, quien elogió su testimonio:

"La canonización de hoy del beato Lorenzo Ruiz y sus compañeros, martirizados en Nagasaki y sus alrededores entre 1633 y 1637, constituye una elocuente confirmación de estas palabras. Dieciséis hombres y mujeres dieron testimonio, con sus heroicos sufrimientos y su muerte, de su fe en el mensaje de salvación en Cristo, que les había llegado tras haber sido proclamado de generación en generación desde los tiempos de los apóstoles".